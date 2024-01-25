Kentte bir marka haline gelen İzmit Belediyesi Çınar Akademi, gençlerin gelişimine büyük katkı sunuyor.

Eğitimde fırsat eşitliği anlayışıyla yola çıkan ve geçtiğimiz yıl birçok öğrenciyi hayalindeki üniversiteyle buluşturan Çınar Akademi’de eğitimler devam ediyor. Ücretsiz şekilde verilen eğitimde öğrencilere kaynak kitap desteği sağlanıyor. Rehberlik servisi ile her öğrenciye yönelik çalışma programının hazırlandığı kurumda, üniversite gezileriyle farklı bir deneyimi de yaşıyor.

Çınar Akademi’de büyük bir özveriyle gençler için çalıştıklarını belirten Çınar Akademi Kurum Müdür Vekili Kübra Taşdemir, "Çınar Akademi’de 11. sınıf, 12. sınıf ve mezun grubu öğrencilerimize YKS destek eğitimi veriyoruz. Öğrencilerimizi hayallerindeki üniversitelere yerleştirebilmek için öğretmenlerimizle birlikte özveriyle çalışıyoruz. Tamamen ücretsiz şekilde öğrencilere kaynak kitap desteği sağlıyoruz. Derslerden sonra yapılan soru çözüm etütlerinde öğrenciler çözemedikleri soruları öğretmenlere sorabiliyor. Kurumda her hafta sınava yönelik denemeler yapıyoruz. Rehberlik servisi tarafından yapılan deneme analizleri ile her öğrenciye farklı çalışma programları hazırlıyoruz" dedi.

"Çınar Akademi’nin imkanlarından çok memnunum"

Çınar Akademi’de verilen eğitimin çok kaliteli olduğunu ifade eden 12. sınıf öğrencisi Dilara Ayçiçek, "Çınar Akademi’nin imkanlarından çok memnunum. Hiçbir ücret alınmıyor. Ek kitap desteğinin yanı sıra üniversite gezileri düzenleniyor. Etüt saatleriyle soru çözümleri yapıyoruz. Hocalarımız bize çok yardımcı oluyor. Burada verilen eğitim çok kaliteli" diye konuştu.

"YKS’ye Çınar Akademi ile hazırlanıyorum"

12. sınıf öğrencilerinden Ege Becer ise "YKS’ye Çınar Akademi ile hazırlanıyorum. Çınar Akademi’nin gerek eğitimi gerekse sosyal imkanlarından faydalandığım için son derece mutluyum. Bize bu süreçte gerçekten çok yardımı dokunuyor. Öğretmenlerimiz alanında uzman ve eğitim kalitesinden çok memnunum. Sosyal açıdan da öğretmenlerimizle aramızda abi-kardeş, abla-kardeş ilişkisi kurduk. Burada çok mutluyum" diye konuştu.