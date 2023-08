Bursa’da hayata geçirdiği projelerle gençlik ve spora değer katan Büyükşehir Belediyesi, Gürsu’nun Yenidoğan Mahallesi’ne de ayrıcalıklı bir gençlik ve spor merkezi kazandırıyor.



Bursa'nın sporda da marka kent olması, yeni neslin daha birikimli, donanımlı ve sporcu olması hedefiyle eğitim kurumlarına spor salonları, amatör kulüplere saha ve tesis binaları, her branşa özel spor tesisleri kazandıran Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu alandaki tesisleşme yatırımlarına bir yenisini daha ekliyor. Gürsu’nun Yenidoğan Mahallesi’nde gençlere yönelik aktivite alanı ihtiyacının giderilmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesi devreye girdi. Gürsu Belediyesi tarafından tahsis edilen alanda iki katlı planlanan Gençlik ve Spor Merkezi’nin zemin katında özellikle güreş branşına ilgi duyan sporcular için 2 adet standart güreş müsabakası yapılacak ölçülerde spor salonu, duşlar, wc ve antrenörlerin kullanımı için idari birimler, üst katında ise kitap okumaya ve her türlü bilgiye ulaşabilecekleri kütüphane, sesli okuma salonu ve kafeteryası ve idari birimler bulunacak.



Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ve AK Parti Gürsu İlçe Başkanı Erkan Şekeroğlu ile birlikte Yenidoğan Mahallesi Gençlik ve Spor Merkezi’nin yapılacağı alanı inceledi. Bursa’nın 17 ilçesi ve 1060 mahallesinde Büyükşehir Belediyesi yatırmalarının birçok alanda hızla devam ettiğini söyleyen Başkan Alinur Aktaş, Gürsu’nun her geçen gün gelişen, güzelleşen ve merkezle bütünleşen bir ilçe olduğunu belirtti. Gürsu’nun yoğun bir genç nüfusa da sahip olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Gençler bizim özelimiz. Ana kucaklarından üniversite hazırlık kurslarına, Burskoop uygulamalarından staj imkanlarına kadar gençlerimizi farklı imkanlarla buluşturmaya çalışıyoruz. Özellikle gençlik merkezleri ve millet kıraathaneleri noktasında iddialı şehirlerden biriyiz. Gençlik projelerimizle Cumhurbaşkanımızın elinden ödül almak da biziler için son derece büyük bir mutluluk” dedi.

Gürsu’nun Yenidoğan Mahallesi’nde gençlerimize hizmet edecek olan tesiste, çocukların ders çalışma, sınavlara hazırlanma ve farklı spor dallarıyla buluşma imkanı bulacağını anlatan Başkan Aktaş, “Burası ücretsiz bir şekilde yılın 12 ayı 365 günü hizmet veren bir alan haline dönüşecek. İnşaatını bizim yapacağımız ve Gürsu Belediyesi’nin işleteceği merkez, bölgeye adeta ışık saçacaktır. Şubat 2024’te bitirmeyi planladığımız merkezimizde, gençlerimizin buluşabileceği, yeteneklerini geliştirebileceği, ders çalışabileceği, kitap okuyabileceği, spor yapabileceği ve sosyal etkileşimlerini artırabileceği bir ortam olacak. Özellikle güreş branşının bölgede ilgi gördüğünü biliyoruz. 2 adet 12x12 metre standart güreş müsabakası yapılacak ölçülerde spor salonu bulunacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal belediyecilik vizyonu kapsamında vatandaşlarımıza hizmet etmenin heyecanı içerisindeyiz. Tesisimiz şimdiden hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür ederek, “Zafer, İstiklal ve Kurtuluş mahallerine gençlik merkezleri kazandırmıştık. Şimdi de Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle Yenidoğan’a bu tesisi kazandırıyoruz. Genç neslin yoğun yaşadığı bu bölgedeki gençlik merkezini önemsiyoruz. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.