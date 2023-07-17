Bursa'nın İnegöl ilçesinde, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte gençler, serinlemek için çeşitli yöntemlere başvuruyor. İlçede, bazı gençler süs havuzlarına yönelirken diğerleri ise Bedre Deresi'ne akın ediyor. Bedre Deresi'ne giren dört genç, bu serin sularda hem ferahladılar hem de bol miktarda balık tuttular. Gençlerin el emeğiyle yakaladıkları balıklar ise izleyenleri hayrete düşürdü.

İnegöl'ün yaz aylarında hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte gençler, sıcaktan kaçmak için alternatif çözümler arıyor. Bu çözümlerden biri, serinlemek amacıyla süs havuzlarına yönelmek olurken, bazı gençler ise doğanın sunduğu Bedre Deresi'ni tercih ediyor. Gençler, Bedre Deresi'ne girerek serin suların tadını çıkarırken aynı zamanda balık tutmanın keyfini yaşıyorlar.

Bedre Deresi'nde serinleyen gençler, elleriyle balık yakalamalarıyla da dikkatleri üzerlerine çekti. Doğal yöntemlerle balık tutmayı tercih eden gençler, izleyenleri hayrete düşürdü. El emeğiyle tutulan balıklar, gençlerin becerisini ve doğayla iç içe geçmişliklerini gözler önüne serdi.

İnegöl ilçesindeki bu gençlerin, serin sularda eğlenceli vakit geçirmenin yanı sıra doğayla iç içe olma istekleri ve balık tutma becerileri de takdir topladı. Gençler, hem sıcaktan uzaklaşmanın keyfini çıkarıyor hem de doğayla uyumlu bir yaşam tarzını benimsemeleriyle örnek oluyorlar.