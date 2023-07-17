BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında İnegöl'de 18.07.2023 tarihinde, 10:00 - 16:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.
BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında İnegöl Kemalpaşa, Süleymaniye, Osmaniye, Burhaniye, Turgutalp, Hamidiye, Mahmudiye, Yenice, Orhaniye, Cuma, Mesudiye, Hocaköy ve Çeltikçi mahallelerinde 18.07.2023 tarihinde, 10:00 - 16:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.