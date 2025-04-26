Burada çok güzel gençlerimiz çıkıyor. Bu yarışma pırlantaların yarışması” dedi. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Münakaşa Değil Münazara” yarışmasının çeyrek final müsabakalarına katıldı. Gençlerle buluşan Başkan Güler, “Bu toplum büyük bir gelecek vaat ediyor. Burada çok güzel gençlerimiz çıkıyor. Bu yarışma pırlantaların yarışması” dedi.

Bu yıl 4’üncüsü düzenlenen “Münakaşa Değil Münazara” yarışmasında çeyrek final heyecanı yaşandı. Ordu Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen yarışmanın çeyrek finalinde 8 takım verilen konular üzerine yaptıkları kapsamlı araştırmalarla fikirlerini savundu.

Yoğun katılımla gerçekleşen yarışmanın çeyrek finalinde Ünye Anadolu Lisesi ile Fatsa Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi, Kumru Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Perşembe Zehra Şelale Anadolu Lisesi, Gölköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Ordu Fen Lisesi, Kabadüz Çok Programlı Lisesi ile Akkuş Salman Anadolu Lisesi takımları mücadele etti.

YARI FİNALİSTLER BELLİ OLDU

Çeyrek final sonunda fikirlerini en iyi savunan Fatsa Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi, Ordu Fen Lisesi, Kabadüz Çok Programlı Lisesi ve Perşembe Zehra Şelale Anadolu Lisesi takımları son 4’e kalma başarısı gösterdi.

BAŞKAN GÜLER: “BU YARIŞMA PIRLANTALARIN YARIŞMASI”

Yarışmanın çeyrek final etabına katılan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Yapılan yarışmanın önemine vurgu yapan ve gençlere önerilerde bulunan Başkan Güler, “Çok güzel bir yarışma ortamı var. Burada yetenek, kalite, bilgi, zaman kullanımı hepsi işin içinde. Ordu’da hayata geçirdiğimiz bu ‘münakaşa değil münazara’ yarışması çok önemli. Münakaşa genellikle kaybedilir ve sonunda kalp kırılır ama münazara da fikirler yarışır. Ordu’muz her zaman söylediğim gibi özgül ağırlığı çok yüksek bir il. Büyükşehir Belediyesi olarak münazaraları toplumun şekillenmesi ve değişim ve dönüşüm için metot olarak ele aldık. Belediyeler sadece asfalt yol vs yapmaz aynı zamanda insan kalitesi ve refah içinde çalışır. Bu toplum büyük bir gelecek vaat ediyor. Burada çok güzel gençlerimiz çıkıyor. Bu yarışma pırlantaların yarışması. Burada yeni liderler yetişiyor. Seçme seçilme yaşı artık 18. Hepsine yerimizi devredebiliriz” diye konuştu.

Çeyrek final etabı konuşmaların ardından günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.