Balıkesir’in Edremit ilçesinde seçimler için oy kullanma devam ederken gençler yaşlı ve engellilerin oylarını kullanmaları için yoğun bir mesai harcıyor.

AK Parti Gençlik kollara seçim süreci öncesinde oluşturdukları telefon hatları ile ulaştıkları yaşlı ve engellileri özel araçları ile evlerinden alarak sandık başına taşıyor. Gençler ayrıca yaşlı ve engellilerin oy verme sürecinde de yasal sınırlarda yardımcı oluyor.

Gençlerin kendisine yardımcı olduğunu söyleyen 84 yaşındaki yürüme engelli Ayşe Karataş, “Allah bin kere razı olsun. Gençler alıp getirdiler. Oyumu kullanmama yardım ettiler. İçeri kadar götürdüler. Allah razı olsun” dedi.

Yaşlı ve engellilere yardımcı olan Edremit AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Salih Şen, “Bizler Edremit AK Parti Gençlik Kolları olarak, çeşitli nedenlerle sandığa gidemeyen vatandaşlarımız için oluşturduğumuz irtibat numaralarından bize ulaşan vatandaşlarımızı parti gözetmeksizin sandığa götürmek için elimizden geleni yapıyoruz. Şimdide bize irtibat numaralarımızdan ulaşan Ayşe teyzemizi getirdik sandığa. Oylarını kullandılar. Biz gençler bu günler için varız” dedi.