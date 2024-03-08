Ramazan’ı Şerif öncesi gençlerle Bozüyük Diyanet Gençlik Merkezinde buluşma gerçekleştirildi.

Her din görevlisine 10 genç ile ilgilenme projesi kapsamında Bozüyük Diyanet Gençlik Merkezinde buluşma gerçekleştirildi.Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program Bozüyük Müftüsü Muammer Ölmez’in "Ramazan Ayının Faziletleri" konulu sohbet ile devam etti. Programa, Müftülüğü Vaizleri Kasım Karali, İsmail Özkan, Şube Müdürü Bekir Irmak, Murakıp Hüseyin Ayaz, Manevi Danışman Ali Özgür Altınay, Şekerci Cami İmam Hatibi Murat Saygın Abdülhamit Mescidi Ömer Işık, Hastane Mescidi Nurettin Kaplan ve gençleri katıldı.