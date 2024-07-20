Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Gemlik Karacaali ve Orhaneli Göynükbelen Gençlik Kampları, gençlere doğa ve sporla iç içe zaman geçirme fırsatı sunuyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Gemlik Karacaali ve Orhaneli Göynükbelen Gençlik Kampları, gençlerin yaz tatillerini dolu dolu geçirmesini sağlıyor. 24 Haziran 2024 tarihinde misafirlerine kapılarını açan Gemlik Karacaali Gençlik Kampı, 7 Eylül 2024 Cumartesi günü sona erecek. 12-13 yaş ve 14-15 yaşlar arası gençler için düzenlenen toplam 11 dönemlik kamp programları, 6’şar gün halinde planlandı. Katılımcılar için basketbol, voleybol, futbol, masa tenisi, mini golf, badminton, tenis, bocce, cornhole, dart, matrak, okçuluk, mangala, kano gibi aktiviteler ile kültürel ve sanatsal faaliyetler düzenleniyor. Kamp dönemi içinde ebru sanatından makromeye, boncuk ve taş boyamadan tiyatroya kadar gençlere dolu dolu ve verimli bir kamp dönemi yaşatılıyor. Ayrıca kamp süresi içerisinde Bursa kültür gezileri de yapılıyor.

29 Temmuz 2024 tarihinde misafirlerine kapılarını ilk defa açacak olan Orhaneli Göynükbelen Doğa Kampı da 7 Eylül 2024 Cumartesi günü sona erecek. 11-17 yaş arasındaki gençler için hazırlanan toplam 6 dönemlik kamp programları, 6’şar gün halinde planlandı. Kamp alanında basketbol, voleybol, futbol, dağ bisikleti, masa tenisi, badminton, oryantring, okçuluk, bocce, cornhole, dart, mangala, ata binme, paintball, ebru, itfaiye yangın eğitimleri, sokak oyunları, doğa yürüyüşleri, telsiz kullanımı gibi aktiviteler düzenleniyor. Ayrıca kamp kapsamında Sadağı Kanyonu gezisi yapılıyor.

Dönem sonunda her iki gençlik kampından toplam 836 genç, konaklama ve yeme-içme dâhil ücretsiz olarak yararlanmış olacak. Kayıt ve detaylı bilgi için https://www.kamp.bbbgenclikkulubu.com/ adresini ziyaret edebilirsiniz.