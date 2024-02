Bursa’da hayata geçirdiği projelerle gençlik ve spora değer katan Büyükşehir Belediyesi, Yıldırım’ın Millet Mahallesi’ne de ayrıcalıklı bir gençlik ve spor merkezi kazandırdı.

Bursa'nın sporda da marka kent olması, yeni neslin daha birikimli, donanımlı ve sporcu olması hedefiyle eğitim kurumlarına spor salonları, amatör kulüplere saha ve tesis binaları, her branşa özel spor tesisleri kazandıran Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu alandaki tesisleşme yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Özellikle son yıllarda yapılaşma yoğunluğunun giderek arttığı Millet Mahallesi’nde, gençlere yönelik aktivite alanı ihtiyacının gündeme gelmesiyle Büyükşehir Belediyesi devreye girdi. Yıldırım Belediyesi tarafından tahsis edilen alana, 800 metrekare inşaat alanına sahip gençlik ve spor merkezi kazandırdı. 2 katlı otoparkında da bulunduğu tesisin ilk katında güreş salonu ve ek birimler yer alıyor. Üst katta ise zengin içerikli kütüphane, 40 kişilik sessiz salon, 20 kişilik sesli alan, 8 kişilik aktivite odası ve ikram alanı bulunuyor. Haftanın her günü 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet verecek merkezde, ücretsiz internet ve ikramlar da gençleri bekliyor.

Millet Mahallesi Gençlik ve Spor Merkezi’nin açılış törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Ahmet Kılıç, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, MHP İl Başkanı Muhammet Tekin, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ömer Faruk Temiztürk, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

“Çalışmalarımız artarak devam edecek”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, gençlerin sporla, bilimle ve sanatla büyümesini arzuladıklarını söyledi. Bunun için Bursa’ya yeni yeni mekanlar kazandırdıklarını belirten Başkan Alinur Aktaş, bunun en güzel örneklerinden birisini de Millet Mahallesi’ne kazandırdıklarını ifade etti. Millet Mahallesi’nin Bursa’daki ikinci en büyük mahalle olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, “Yıldırım Belediyesi ile birlikte ilçemize gençlik ve spor merkezinin yanı sıra kapalı pazaryerlerinden sosyal tesislere varana kadar birçok hizmeti kazandırdık. Bizim derdimiz, heyecanımız var. Bizim geleceğimiz olan yavrularımızın hayatına yatırım yapmak gibi zorunluluğumuz var. Bununla ilgili bir tane bile bir şey yapmayanlar ise ‘şunu yapacağız, bunu yapacağız’ diye çıkıp konuşuyorlar. Bizi Ana Kucakları yapıyoruz. Birileri hala ‘anaokulu yapacağız’ diyor. Bursa’ya 32 tane Ana Kucağı kazandırdık ve bu sayıyı 100’e çıkaracağız. 20 sene Nilüfer’de kentsel dönüşüm yapmayanlar bugün ‘kentsel dönüşüm yapacağız’ diyor. Kentsel dönüşümü Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yıldırım Belediyesi yapıyor. Çalışmalarımız artarak devam edecek” dedi.

“Sırada yenileri var”

Okullara ihtiyaçlarının giderilmesiyle alakalı her türlü desteği verdiklerini dile getiren Başkan Aktaş, Millet Mahallesi’ne üç tane daha okul kazandırılacağını ve çocuklarımız daha az yoğunluklu sınıflarda eğitim alacağını müjdeledi. Gençlere yönelik YKS kursları düzenlediklerini de anlatan Başkan Aktaş, “Çocuklarımız hiçbir ücret ödemeden üniversite sınavına hazırlanma imkanı buluyor. Spor salonları, okçuluk salonları, yüzme havuzları açıyoruz. Yıldırım Belediyesi ile uyumayan kütüphaneler, millet kıraathaneleri açıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi ise gençlik merkezleri açıyor. Çocukların geleceğine yatırım yapmak için 10 bin çocuğa burs veriyoruz. Millet Mahallesi Gençlik ve Spor Merkezi de Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilip Yıldırım’a kazandırıldı. Tesisin ilk katında güreş salonu ve ek birimler yer alıyor. İkinci katı ise gençlik merkezi olarak kullanılmakta. Burası inşallah talebelerle dolup dolup taşacaktır. Sırada yenileri var. Tesisimiz hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Yıldırım özelinde yapılan yatırımları da anlatan Başkan Aktaş, yeni dönemde de güzel hizmetleri Bursalılarla buluşturacaklarını söyledi. İnsanların yaşamadan keyif aldığı bir Bursa’yı oluşturmak istediklerini belirten Başkan Aktaş, 1 Nisan’dan itibaren ara vermeden hizmetlere devam edeceklerini ifade etti.

“Hizmet kervanının devam etmesini istiyoruz”

Bursa Milletvekili Mustafa Varank, belediyeler tarafından birçok projenin ve hizmetin hayata geçirildiğini, birçoğunun açılışan dahi yetişemediklerini dile getirdi. Taş üstüne taş koymasının hesabı içerisinde olduklarını anlatan Varank, “Vatandaşlarımızı hizmetlerle buluşturmayı, verilen emaneti en güzel şekilde hizmete dönüştürmeyi arzuluyoruz. Vatandaşlarımızla sohbet ettiğimizde bize ‘siz gerçekten çalışıyorsunuz’ diyorlar. Bunları duyabilmeniz için bir sevdanızın olması lazım. Yıldırım’ın veya Osmangazi’nin ihtiyaçlarının peşine düşüp hizmet etmeniz lazım. Millet Mahallesi’nin ortasında böyle bir ihtiyacı tespit ettik. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Yıldırım Belediyesi el ele vererek bu güzel tesisi kazandırdı. Bizler Bursa’da hizmet kervanının devam etmesini istiyoruz. Bursa’nın her bir köşesini bu yatırımlarla buluşturmak istiyoruz. Bu hizmeti kazandırmak da Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyesinin uyumundan geçiyor. Bir takım takozların önümüze konmaması gerekiyor. 17 ilçede hiçmet yapmak isteyince muhalefetin elindeki belediyelerde projelerimize, planlarımıza karşı çıkılıyor. Bizler bu uyumu Bursa’nın her köşesinde yakalamak istiyoruz. Tesisimiz mahallemize ve ilçemize hayırlı olsun” dedi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım ilçesinin tarih, kültür ve spor şehri olduğunu dile getirdi. 5 yıllık süreçte 22 tane spor tesisi kazandırdıklarını ifade eden Yılmaz, “Bunların içerisinde Türkiye’nin en büyük spor komplekslerinden biri olan Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi de bulunuyor. Gençlik merkezleri, kadın spor merkezleri ile hemşehrilerimizin hizmetindeyiz. Hem gençlerimizin geleceğini hem de ülkemizin geleceğini hazırlıyoruz. Bakanlıklarımızın, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle Yıldırım Belediyesi olarak her bölgemizde hizmet üretmeye çalışıyoruz. Üçlü birliktelik, güçlü birliktelik diyoruz, Yıldırım sizinle güzel” diye konuştu.

Millet Mahallesi Muhtarı Mustafa İmdat da mahalleye güzel tesisi kazandıran Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ve Yıldırım Belediyesi’ne teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Başkan Aktaş ve protokol üyeleri tarafından kurdele kesimiyle tesis hizmete açıldı. Başkan Aktaş ve beraberindekiler daha sonra tesisleri gezerek gençlerle sohbet etti.

Kaynak: BÜLTEN