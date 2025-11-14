Bakan Yerlikaya, dün düzenlenen operasyonda 1 ton 508 kilogram skunk maddesinin ele geçirildiğini belirtti. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasaya sürülmesinin engellendiğini ifade eden Yerlikaya, operasyonun toplum sağlığı açısından büyük bir önem taşıdığını vurguladı.

Yerlikaya’nın aktardığı bilgilere göre operasyon, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütüldü. Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün çalışmaları kapsamında; Kocaeli, İstanbul ve Artvin İl Emniyet Müdürlüklerinin desteğiyle gerçekleştirilen baskınlarda 5 şüpheli yakalandı.

Bakan Yerlikaya, uyuşturucunun “bir insanlık suçu” olduğunu belirterek, gençler başta olmak üzere tüm vatandaşları korumak için mücadelenin aralıksız sürdürüleceğini ifade etti. Ayrıca bu mücadelenin yalnızca Türkiye için değil, tüm insanlık adına yürütüldüğünü söyleyen Yerlikaya, operasyonlarda görev alan tüm personele teşekkür etti.