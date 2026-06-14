Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Güzel ve Geleneksel Sanatlar Bölümü öğrencileri, geleneksel el sanatlarından modern çalışmalara uzanan eserlerini 'İz' temalı yıl sonu sergisinde bir araya getirdi.

Seka Sanat İhtisas Merkezi'nde gerçekleştirilen serginin açılışına, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Murat Yavuz, Zabıta Dairesi Başkanı Arif Usta, eğitmenler, sanat öğrencileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış programı, Büyükşehir Belediye Konservatuvarı eğitmenlerinden oluşan trionun seslendirdiği klasik eserler ve Kocaeli türkülerinden oluşan müzik dinletisiyle başladı. Ardından Kültür Sanat ve Konservatuvar Şube Müdürlüğü tarafından sergiye özel hazırlanan tanıtım videosu gösterildi.

'Her dokunuş bir iz bırakır'

Törende konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş, serginin temasına vurgu yaparak 'İz' kavramının sanatın en güçlü yönlerinden birini temsil ettiğini ifade etti.

Eserlerin ardındaki emeğe dikkati çeken Abiş, 'Her dokunuş bir iz bırakır; her emek, her düşünce ve her üretim kendi hikayesini anlatır. 113 öğrencimizin 141 eseri, onların bir yıl boyunca gösterdikleri gayretin, disiplinin ve sanat yolculuğunun somut birer yansımasıdır. Her bir çalışmada öğrenmenin heyecanını, üretmenin mutluluğunu ve sanatla kurulan güçlü bağı görmek mümkündür' değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Geleneksel ve Görsel Sanatlar Bölümü Çocuk Resim branşı eğitmeni Berrin Bul, Başkan Vekili Abiş'in önceki bir sergide görüp beğendiği çalışmayı hediye etti. Eğitmenlere emekleri için çiçek takdim eden Abiş, mezuniyet sevinci yaşayan öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra kurdele kesimiyle sergiyi açtı. Eserleri tek tek inceleyen Abiş, sanatçılardan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

28 Haziran'a kadar ziyarete açık

Bu eğitim döneminde toplam 231 öğrencinin eğitim gördüğü konservatuvarda, eğitimini başarıyla tamamlayan 65 öğrenci mezun olmaya hak kazandı.

Sergide; çocuk resim, yetişkin resim, seramik, çini, ebru, çocuk ebru, hat, kat'ı, tezhip ve minyatür olmak üzere 10 farklı branşta üretilen 141 eser yer alıyor. Sanatseverler, Seka Sanat ve İhtisas Merkezi'ndeki sergiyi 28 Haziran'a kadar ziyaret edebilecek.