tekirdağ il afad müdürlüğünce, gençlik spor il müdürlüğü personeline afet eğitimi verildi.

1-7 mart deprem haftası programı çerçevesinde tekirdağ afad müdürlüğü çeşitli afet eğitimlerine devam ediyor. Afad eğitmenleri tarafından süleymanpaşa ilçesinde bulunan gençlik ve spor il müdürlüğü personeline afet ve acil durumlara yönelik farkındalık eğitimi verildi.

tekirdağ gençlik spor il müdürlüğü konferans salonunda verilen eğitimde katılımcılara ilk 72 saat, afet türleri, afetin etkileri, yaşadığımız mekanlardaki risklerin azaltılması ve afet sırasında doğru davranış şekilleri konularında bilgilendirme yapıldı. Eğitimde dask, zorunlu deprem sigortası, sigortalılık bilinci konularına da değinildi.