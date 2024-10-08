Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yeni eğitim öğretim dönemine ilişkin burs ve kredi başvuruları başladı. E-devlet üzerinden alınacak başvurular için son gün 13 Ekim Pazar saat 23.59 olarak duyuruldu.ANKARA (İGFA) - Gençlere barınma imkanı sunmanın yanı sıra onları maddi açıdan da destekleyen Gençlik ve Spor Bakanlığı, yeni döneme ilişkin burs/kredi başvurularını almaya başladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2024-2025 eğitim öğretim yılında ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler, halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları, burs/kredi başvurusunda bulunabileceğini açıkladı.

13 Ekim Pazar günü saat 23.59'a kadar devam edecek olan burs/kredi başvurularının e-Devlet üzerinden alınacağı belirtilirken, başvuru bilgilerini değiştirmek isteyen öğrencilerin yine bu tarihe kadar e-Devlet üzerinden bilgilerini güncelleyebileceği bildirildi.

https://twitter.com/OA_BAK/status/1843546440783495542