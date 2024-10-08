Serdivan Belediyesi’nin hizmet filosuna kattığı 34 aracın tanıtım töreni belediye hizmet binasının önünde gerçekleştirildi.

Çok sayıda davetlinin katıldığı programın açılış konuşmasını yapan Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, “Mazbatayı alıp göreve başladığımız günden bugüne yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Oluşturduğumuz acil eylem planı çerçevesinde önceliklerimizi belirledik. Gerek altyapı çalışmaları, gerekse kültür sanat, spor ve eğitime yönelik proje ve hizmetlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Devlet yatırımlarının hız kazanması için ilgili mercilerle sürekli irtibat halindeyiz. Büyükşehir Belediyemizle de uyum içerisinde çalışıyoruz” dedi.

Başkan Çelik, “Hizmetlerin aksamadan, hızlı ve etkin bir şekilde sağlanması, son teknolojik imkanlardan faydalanılması amacıyla bünyemize kattığımız yeni hizmet filomuzun hayırlı olmasını diliyorum. Devraldığımız hizmet bayrağını daha da yukarılara taşımak için samimiyet ve gayretle, yorulmak bilmeden çalışmaya, yeni hizmet ve projelerle siz değerli Serdivanlı hemşehrilerimizin yaşam standartlarını yükseltmeye devam edeceğiz. Her zaman söylediğimiz gibi bizim siyaset anlayışımızın temelinde insan var. Odağımız insan, sevdamız Serdivan” diye konuştu.