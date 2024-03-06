Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye’nin spor tesislerinde devrim yapan bir ülke olduğunu belirterek 2024 Paris Olimpiyatları’na hazırlandıklarını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkım Bak, birtakım ziyaret ve açılışlar için Kırklareli’ne geldi. Bakan Bak, ilk olarak Vali Birol Ekici’yi makamında ziyaret etti. Daha sonra Bak, amatör spor kulüpleri temsilcileri ile kahvaltıda buluştu.

Kahvaltıda konuşan Bak, ülkenin geleceği olan gençlerle yol yürümekten gurur duyduğunu söyledi. Hedefler doğrultusunda ülkeyi çok üst düzeye taşımak için çalıştıklarını belirten Bak, “Çünkü bizim hedefimiz var, bu ülkeyi çok üst düzeylere taşımak, güçlü Türkiye olmasını sağlamak. Hem sporda hem sanatta hem kültürde hem de teknolojide. Dolayısıyla sizlere çok ihtiyacımız var. O yüzden sizlerin Türkiye Yüzyılı, gençliğin yüzyılı olacak, bu yüzyıl sporun yüzyılı olacak” dedi.

Bağımlılık ve kötü alışkanlıklarla mücadelenin önemine değinen Bak, valilik üzerinden 50’şer bin lira spor kulüplerine destek vereceklerini söyledi. Bak, "Lütfen amatör spor kulüplerinin yöneticileri, sizler bu göreve amatör ruhla devam edin. Bağımlılıkla mücadele çok önemli. Buradan ailelere, annelere, babalara sesleniyoruz. Çocuklarınızı spor salonlarımıza getirin, yüzme havuzlarımıza getirin, futbol sahalarına getirin. Hizmetimizi çocuklar için yapalım. Biz devlet olarak amatör spor kulüplerinin sayısını artırmaya devam edeceğiz. Tesis yapmaya devam edeceğiz. Türkiye şu anda dünyada spor tesisleri devrimini yapan bir ülkedir. 2002’de iktidara gelindiğinde uluslararası standarttaki stadyum 3-4 taneydi. Şimdi 40 tane uluslararası standartta, Avrupa standartlarında stadyum var. Ardından kapalı spor salonları, her alanda büyük spor salonları yapıldı, havuzlar yapıldı” diye konuştu.

2024 Paris Olimpiyatları’na hazırlandıklarını anlatan Bak, “Her alanda gençlerimizin hizmetindeyiz. Hep beraber 2024 Paris Olimpiyatları’na hazırlanıyoruz. Orada da iddialıyız. İnşallah hep beraber bu ülkenin bayrağını Paris’te olimpiyatlarda göndere çektireceğiz. Yine gelecek olimpiyatlarda sizin içinizden gelen sporcular ülkemizi 2028’de, 2032’de olimpiyatlarda temsil edecekler” şeklinde konuştu.

Yapılan çalışmalar ve alınan başarılar ile bayrağı göndere çektirmeye devam edeceklerini aktan Bak, "Türkiye spor altyapısıyla çok önemli bir spor ülkesi haline gelmeye başladı. Bu yapılan tesislerin bir faydası da burada yapılacak uluslararası turnuvalar. Türkiye şampiyonaları tesisler nedeniyle de şehrin dinamizmine, turizmine katkıda bulunuyor. Bu ülkenin gelişmesi için, büyümesi için, güçlü Türkiye için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz. Bayrağımızı göndere çektirmeye devam edeceğiz, İstiklal Marşı’mızı söyletmeye devam edeceğiz. Güçlü Türkiye için hep beraber çalışacağız” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Bakan Osman Aşkın Bak ve beraberindekiler öğrenciler ile sohbet edip fotoğraf çektirdi.