İstanbul'da 'Sinmiyoruz, susmuyoruz Filistin'i unutmuyoruz' sloganıyla yeni yılın ilk sabahında Galata Köprüsü'nde düzenlenen mitinge binlerce vatandaş akın etti. Miting alanında konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 'Tepkilerin gösterildiği önemli bir alan. Tüm dünyanın takip ettiği bir ortam. Gençlerimizin özelikle burada bulunmak istemeleri çok çok kıymetli bütün halkımız burada. Milletimiz her zaman mazlumun yanında yer almıştır. Zalimin karşısında yer almıştır. Cumhurbaşkanımız Gazze'de yaşanan soykırımı dünyaya hem birleşmiş milletler kürsüsünden hem katıldığı uluslararası pek çok toplantıda ifade etmiştir. Halkımızın bu Gazze'ye karşı gösterdiği hassasiyet tüm dünyayı uyandırması ayağa kaldırması çok çok kıymetli. Halkımız akın akın buraya geliyor. Bu bir tepkidir. Özellikle ben kulüplerimizi de tebrik etmek istiyorum. Bütün süreç boyunca tribünlerinde Gazze'ye destek soykırıma karşı ortaya koydukları söylemler çok çok kıymetli. Sporcularımızın gösterdiği tepkiler önemli. Çünkü onları takip eden milyonlarca insan var. Sporun birleştirici gücü iyileştirici gücü çok çok önemli. Davası olamayan, hedefi olmayan, hayalleri olamayan gençler bu dönemde bu nesillerde süreci devam ettiremezler. Dünyadaki soykırımlara tepki gösteren gençler istiyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından binlerce gencimiz geldi. Gençler ülkesi için mücadele etmeli dünyadaki haksızlıklara, zulümlere baş kaldırmalı' dedi.

Kaynak: İHA