Bu amaçla kullanılan kimyasal maddeler damar içine veya solunum yoluna verilir. Anestetik madde adı verilen ilaçların etkisi sırasında kişi kendini kaybederek uykuya dalar. Bu uyku, normal uykudan farklı olup, beyin anestetik maddenin etki süresindeki acı ve ağrı sinyallerine yanıt vermez.

Anestezi öncesi, anestezi alacak olan kişinin genel sağlık durumu, kullanmış olduğu ilaçlar, sahip olduğu alerjiler ve daha önce anestezi aldıysa yaşadığı tecrübelerin ışığında, anestezi uzmanı hangi anestezik madde ile uyutulmasının uygun olacağını belirler.

Uygun anestezik madde ile uyutulan hastanın hayati fonksiyonları anestezi uzmanı ve anestezi teknisyeni tarafından monitorize edilerek kontrol altında tutulur.

Tıbbi girişim bitirildikten sonra, hastanın uyandırılması da anestezistin kontrolunda olur.

Hasta anestezi öncesi neden aç bırakılır ?

Genel anestezi, mide ve bağırsaklardaki kaslarla birlikte hava yollarındaki kasları gevşetir. Bu sebeple, anesteziden belirli bir süre önce yemek yenmesi kesilmelidir. Aksi halde, mide ve bağırsaktaki yiyecek ve asit başta akciğerler olmak üzere, kaçtıkları yerlere zarar verebilir. Bu yüzden, ameliyat öncesi genellikle 6 saat önceden hastalar aç bırakılır.

Anestezi öncesi devamlı kullanılan ilaçlar alınır mı ?

Kişinin sürekli kullandığı ilaçlar az bir miktar su ile alınabilir. Bunun için mutlaka doktora danışılmalıdır. Özellikle aspirin kullanan hastalar bu durumu doktoruna mutlaka belirtmelidir. Aspirin ve benzeri kan sulandırıcı ilaçların, en az 1 hafta öncesinden kesilmesi istenebilir. Çünkü bu tip ilaçlar cerrahi operasyonlarda kanamayı artırırlar.

Bitkisel ürünler kullanılıyorsa ne yapmalıdır ?

Kullanılan bitkisel kökenli her türlü madde ameliyat öncesinde doktora bildirilmelidir. Ginseng, Ginkgo biloba, balık yağı gibi maddeler kan pıhtılaşmasını engellediği gibi, kullanılan çeşitli ilaçlarla etkileşime girebilir.

Hastalıkların anesteziye etkisi olur mu ?

Yapılacak olan genel anestezi, tüm vücudu etkileyecektir. Yapılacak olan tıbbi müdahale ile ilişkili görünsün veya görünmesin, kişinin mevcut hastalıklarına ek olarak, geçmişte geçirmiş olduğu hastalıklar da dahil olmak üzere doktora bilgi verilmelidir. Örneğin; şeker hastalığı olan kişiler, hastalığını ve insülin kullanıp kullanmadığını doktora bildirmelidir. Böylece kan şeker düzeyi, açlık süreleri ve ameliyat randevusu daha dikkatli bir şekilde ayarlanabilir.

Genel anestezide problemlere sebep olan faktörler nelerdir ?

Sağlıklı insanların çoğunda genel anestezi herhangi bir probleme sebep olmaz. Genel anestezide problem yaşanabilecek durumlar aşağıda sıralanmıştır:

Sigara,

Uyku apnesi,

Şişmanlık,

Yüksek tansiyon,

Şeker hastalığı,

Kalp hastalıkları,

Akciğer hastalıkları,

Böbrek hastalıkları,

Aspirin gibi kan sulandırıcılar,

İlaç alerjileri,

Anestezik maddelere reaksiyonlar.