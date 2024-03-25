Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde sanayi sitesindeki bir geri dönüşüm deposunda çıkan ve 5 iş yerine sirayet eden yangında alevlerin arasında kalan 1 kişi yanarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, saat 20.00 sıralarında Sepetlipınar Mahallesi’ndeki Küçük Sanayi Sitesi’ndeki bir geri dönüşüm deposunda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, deponun bitişiğindeki 5 iş yerine daha sıçradı. Yükselen alevler gökyüzünü kaplarken, küçük çapta patlamalar meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, sağlık, UMKE ve polis ekibi sevk edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nın 24 araç ve 71 personelle müdahale ettiği yangın yaklaşık 1 saatte söndürüldü.

Alevlerin arasında can verdi

Öte yandan yapılan incelemelerde kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişinin alevlerin arasında kalarak hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma gerçekleştirdi. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ömer İslamoğlu olay yerine gelerek bilgi aldı.

Vali Yavuz sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, “Başiskele Küçük Sanayi Sitesi’nde çıkan yangında 6 iş yeri etkilenmiş, Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi ve diğer süratle olay yerine müdahale etmiş ve yangın söndürülürmüştür. Bir kişi maalesef hayatını kaybetmiştir” ifadelerini kullandı.