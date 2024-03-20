SUBÜ Geyve MYO’da düzenlenen Sektörle Buluşma programında, gazeteci ve yazar Mehmet Aydoğan öğrencilerle röportaj teknikleri hakkında konuştu.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Geyve Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı’nda Sektörle Buluşma programı düzenlendi. Geyve MYO Alifuatpaşa Eyüboğlu Yerleşkesi Konferans Salonunda düzenlenen ve yerel gazeteci Mehmet Aydoğan’ın misafir olarak katıldığı buluşmada röportaj teknikleri konuşuldu. Aydoğan, yaptığı sunumda gazetecilik hayatındaki tecrübeleri öğrencilerle paylaştı ve sunum gerçekleştirdi.