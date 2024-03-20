Burhaniye ilçesinde, kaymakamlık tarafından şehit aileleri ve gazilerin katılımıyla iftar programı düzenlendi. Ören Astsubay Kampında düzenlenen programda Kaymakam İlyas Memiş ve Eşi Gülcan Memiş, yemek öncesinde masaları dolaşarak şehit aileleri ve gazilerle ile bir süre sohbet etti. Yemek sonrasında İlçe Müftüsü Mustafa Ali Işık da yemek duası yaptı.

Kaymakam İlyas Memiş yemek programında yaptığı konuşmada, Çanakkale savaşlarının tarihimizdeki öneminden bahsederek, vatanımızda huzur içerisinde yaşıyorsak vatanımız uğrunda canlarını feda eden şehitlerimizin ve bu uğurda büyük kahramanlık gösteren gazilerimizin sayesinde olduğunu ifade etti. Kaymakam Memiş, katılımlarından dolayı tüm şehit aileleri ve gaziler ile ailelerine teşekkür ederek milletimizin ve devletimizin her zaman şehitlerimiz ve onların bizlere emaneti olan şehit yakınlarının ve gazilerimizin yanında olduğunu ifade etti. İftar programına Kaymakam İlyas Memiş’in yanı sıra, Garnizon Komutanı Topçu Binbaşı Yusuf Kaya, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Cumhuriyet Başsavcısı Turgay Osman Taş, Ağır Ceza Balkanı Erhan Emre, Emniyet Müdürü Faik Karabaş, İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Çağdaş Ak, daire amirleri, şehit aileleri, gazi ve gazi aileleri katıldı.