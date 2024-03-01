Geyve Devlet Hastanesinde bir ay önce açılan tomografi ünitesi hizmet vermeye başladı.

Sakarya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Aziz Öğütlü, Geyve İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Geyve Devlet Hastanesi ziyaret etti. Yerinde Değerlendirme programı çerçevesinde gerçekleştirilen ziyaretlere Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Özcan Öktem, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Yasin Çatalbaş, Destek Hizmetleri Başkanı Sedat Kaya ile Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Fatih Güneysu katıldı. İlk olarak Geyve İlçe Sağlık Müdürlüğü ziyaret edilirken İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Enes Ahmet Güven, yapılan çalışmalar hakkında sunum gerçekleştirerek bilgi verdi.

İlçe Sağlık Müdürlüğünün ardından Geyve Devlet Hastanesi ziyaret edilirken, Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Ayhan Aydın ile hastane idarecilerinin karşıladığı İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Aziz Öğütlü, hastanede yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Başhekim Aydın, hastanede bir ay önce tomografi ünitesinin devreye girdiğini belirterek, “Hastalarımız ileri tetkik istenen durumlarda tomografi ihtiyacını karşılamak için şehir merkezine gitmek durumunda kalıyordu. İl Sağlık Müdürlüğümüzün desteğiyle hastanemizde tomografi ünitemiz hizmet vermeye başladı” dedi. Acil servis ve poliklinik alanlarında incelemelerde bulunan Öğütlü, hastanede sağlık hizmeti alan vatandaşlarla sohbet etti.