Yalova Belediyesi ‘Yürüyen Köşk Kültür Sanat Etkinlikleri’, ‘Veda’ isimli tiyatro oyunuyla devam etti.

Ayşe Kulin’in sevilen romanından esinlenerek Nedim Saban imzasıyla tiyatro sahnesine aktarılan Veda isimli oyunu Yalovalılar ayakta alkışladı. Yalova Belediyesi Raif Dinçkök Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyuna Yalovalı sanatseverler büyük ilgi gösterdi. Oyunu Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk eşi Gökşen Şahin Tutuk ile birlikte izledi.

Yılların usta sanatçısı Nevra Serezli başta olmak üzere diğer oyuncularının muhteşem sahne performansıyla sahnelenen oyunun sonunda Başkan Tutuk eşi Gökşen Şahin Tutuk ile birlikte sahneye çıkarak tüm oyuncular adına Serezli’ye plaket ve çiçek takdiminde bulundu.