Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bonckhorst, maç sonu soyunma odasına girmesine rağmen siyah-beyazlı taraftarların davetiyle tekrara sahaya çıkarak taraftarlara üçlü çektirdi.

UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu rövanş müsabakasında Beşiktaş, İsviçre temsilcisi Lugano’yu 5-1’lik skorla mağlup ederek turnuvada boy göstermeye hak kazandı. Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Giovanni van Bonckhorst, karşılaşmanın ardından Beşiktaşlı ve Luganolu oyuncuları tebrik ettikten sonra soyunma odasına gitti. Tüpraş Stadyumu kuzey alt tribününde bir grup Beşiktaş taraftarı stadyumu terk etmeyerek teknik direktör van Bonckhorst’u tekrar sahaya çağırdı. Teknik direktör Giovanni van Bonckhorst ve yarımcısı Serdar Topraktepe, bir süre sonra sahaya tekrar çıkarak taraftarlara üçlü çektirdi ve soyunma odasına gitti.