Giresun Batlamalılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği kuruluşunun 30’uncu yılını kutladı. Bağcılar’da düzenlenen organizasyona Giresunlu birçok iş insanı katıldı.

Giresun Batlamalılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği kuruluşunun 30’uncu yılı dolayısıyla organizasyon düzenledi. Bağcılar Belediyesi Halk Sarayı’nda düzenlenen etkinliğe Giresun’un birçok bölgesinden katılım gerçekleşti. Giresunlu birçok iş insanının ve İstanbul’daki Giresunluların katıldığı organizasyon açılış konuşmalarıyla başladı. Açılış konuşmalarında söz alan Giresun Batlamalılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği (GİBAD) Başkanı Nuh Tanrıverdi derneğin faaliyetlerini anlattı. Program yöresel halk oyunları ekibinin gösterisi ve sanatçıların müzik dinletisiyle devam etti.

Programa; Giresun Batlamalılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği (GİBAD) Genel Başkanı Nuh Tanrıverdi, Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, Giresun Federasyonu Genel Başkanı Muhterem Memiş, Özel Hastaneler Derneği Başkanı ve Bahat Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Reşat Bahat gibi birçok isim katıldı.

Organizasyonda konuşan Giresun Batlamalılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği (GİBAD) Başkanı Nuh Tanrıverdi, "Derneğimizin kuruluşundan bu zamana kadar emeği geçen başkanlarımıza ve yöneticilerimize rahmet diliyorum. 30 yıl önce memleket sevdalısı 8-10 kişinin kurmuş olduğu bu dernek tam 30 yaşında. 30 yıldan beri tüzüğüne ve amacına uygun olarak yoluna devam etmektedir. Biz bu derneği büyüklerimizden emanet olarak aldık. Bundan sonraki ana hedefimiz olan gençlere derneğimizi emanet edeceğiz. Derneğimizin bugüne kadar yapmış olduğu en önemli unsuru gençlerdir. Bu kapsamda üniversite öğrencilerine burs sağlıyoruz. 30 yıllık süre içerisinde birçok öğrencimizi mezun ettik. Bundan sonraki süreçte de bu bayrağı bizden devralacak olan gençlerimiz, bizden çok daha iyi noktalara derneğimizi taşıyacaklardır" dedi.

Giresun Federasyonu Başkanı Muhterem Memiş ise "Derneğimizin benim hayatımda çok izi var. İlkokulu bitirdikten sonra ayrıldığım köyümden yıllar sonra derneğimiz sayesinde köylülerimizle ve Batlama Deresi’nin kenarında çakıl taşı oynadığım arkadaşlarımızla bir araya geldik. 43 yıl önce İstanbul’a geldim. Geldiğimde İstanbul’da Giresunlular vardı ancak nerede olduklarını bilmezdik. İşte derneğimiz bu doğrultuda kurularak bu açığı kapattı. Derneğimiz eski dostlarımızla bizleri bir araya getirdi" diye konuştu.