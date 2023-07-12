TÜRKONFED, Türkiye İş Bankası iş birliği ve UN Women Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisi’nin teknik desteğiyle hayata geçirilen “Girişimde Kadın Gücü” projesi kapsamında girişimci kadınlara toplam 3 milyon TL tutarında kredi desteği verilecek.İSTANBUL (İGFA) - Girişimci kadınların iş yapma kapasitelerinin gelişmesi, dijitalleşmeye uyum sağlamaları ve iletişim ağlarının güçlenmesi hedefiyle Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) yürütücülüğü, Türkiye İş Bankası’nınana sponsorluğunda,Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN Women) Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisi’nin teknik desteğiyle 2021 yılında hayata geçirilen “Girişimde Kadın Gücü” projesinde, eğitim desteğinin yanı sıra finansal desteğe de başlanıyor.

Buna göre eğitimlere katılıp mentorluk desteği almaya hak kazanan kadınlar arasından seçilecekgirişimci kadınlara en fazla 100 bin TL olmak üzere toplam 3 milyon TL tutarında teminatsız ve sıfır faizli kredi desteği verilecek. Kredinin garantörlüğünü Applied Value Group (AVG), finansmanını ise İş Bankası üstlenecek. Kredinin yanı sıra yine bu süreci başarıyla tamamlayan 10 girişimci kadına İş Bankası tarafından iş geliştirme desteği sağlanırken 3 girişimci kadına da ABD Silikon Vadisi ziyareti ödülü verilecek.

Girişimcilik kültürünün, ekonominin vazgeçilmez unsuru olduğunu söyleyen TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, Girişimde Kadın Gücü'nün sadece sağladığı destekler değil paydaş çeşitliliği yönüylede örnek teşkil ettiğini kaydetti.

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı İzlem Erdem, bu kapsamda Girişimde Kadın Gücü Projesi’nde yer alan kadınlar arasından seçilecek girişimci kadınları hem teminatsız hem de sıfır faizli bir krediyle finansal açıdan destekleyerek onların işleriyle ilgili hayallerine bir adım daha yaklaşmalarına katkıda bulunmayı amaçladıklarını ve 5 yılda 15 bin girişimci kadına finansal okuryazarlık eğitiminin verilmesini hedeflediklerini söyledi