Sabancı Topluluğu tarafından, girişimcilik ekosistemine ve açık inovasyona katkı sunma amacıyla hayata geçirilen Sabancı ARF Almost Ready to Fly girişim hızlandırma programında üçüncü dönem tamamlandı.İSTANBUL (İGFA) - Sabancı Topluluğu’nun odak alanları olan “Enerji ve İklim Teknolojileri”, “İleri Malzeme Teknolojileri”, “Dijital Teknolojiler” ve “Sağlık Teknolojileri” iş kollarındaki parlak fikirlerin değerlendirme kapsamına alındığı üçüncü dönem programı sonunda, Inversense, Biomix, Beespencer, MyGenomeScreen ve ICARBON Sabancı ARF Almost Ready to Fly platformundan toplam 82 milyon TL’lik ön tohum yatırımı almayı başardı. Yatırım Jürisi değerlendirmesi sonucunda, tohum yatırımına hak kazanan girişimler Demo Day’de duyuruldu.

Söz konusu girişimler, aldıkları tohum yatırımı sayesinde ürünlerini ticarileştirme ve şirketlerini büyütme imkanına sahip olacak. Bu süreçte Sabancı’nın bilgi birikimi ve müşteri ağından da aktif şekilde yararlanabilecek girişimler, Sabancı’nın yeni ekonomi odaklı büyüme stratejisinin önemli itici güçlerinden biri olacak.

Sabancı Topluluğu tarafından 2022 yılında başlatılan programa bugüne kadar katılan girişim sayısı 43 olurken, bu girişimlerden 19’u ön tohum yatırımına layık görüldü. Ön tohum yatırımlarının yanında, tüm girişimlere sağlanan 30’ar bin dolarlık nakit desteklerle birlikte, üç dönemde girişimcilere sağlanan ayni ve nakdi desteklerin toplam büyüklüğü 221 milyon TL’yi buldu.

Türkiye’nin dört bir yanından girişimcilere ve Sabancı Topluluğu çalışanlarına açık olan programa başvurular, Sabancı ARF Almost Ready to Fly’ın internet sitesinde yer alan form üzerinden alınıyor. Değerlendirme süreci sonunda programa kabul edilen girişimciler, birebir mentorluk almaya ve Grup şirketleri ile tanışmaya başlıyor. 20 hafta boyunca Sabancı Holding’in İstanbul’daki merkezi Sabancı Center’da kendilerine özel olarak hazırlanan alanda çalışan girişimlere, ürün ya da hizmet prototiplerini geliştirmek, ilk müşteri bağlantılarını yapmak veya kestiği fatura sayısını artırmak için 30’ar bin dolarlık nakit destek imkânı sağlanıyor. Girişimciler, 20 haftalık program sonunda projelerini Yatırım Jürisi’ne sunma şansı elde ederken, değerlendirmesi olumlu sonuçlanan girişimciler, Sabancı ARF Almost Ready to Fly ön tohum yatırımına hak kazanıyor.