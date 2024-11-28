TED Rönesans Koleji ortaokul öğrencilerinden oluşan TEDRteam, İtalya’nın başkenti Roma’da gerçekleştirilen dünyanın en büyük robot olimpiyatları Fibonacci International Robot Olympiads 2024’te ‘Yazılım Teknolojileri Girişimciliği’ kategorisinde ‘alınırmı.com’ projeleriyle birincilik kazandı.

Genç yeteneklerin robot teknolojisi ve kodlama alanlarında yarıştığı, 22-23 Kasım’da düzenlenen “Fibonacci International Robot Olympiads’ta 13 farklı ülkeden 114 takım 18 kategoride kıyasıya yarıştı. Türkiye’de bölge, ulusal ve uluslararası finalleri başarıyla tamamlayarak İtalya’daki olimpiyatlara katılmaya hak kazanan TED Rönesans Koleji’nin TEDRteam takımı ‘Yazılım Teknolojileri Girişimciliği’ kategorisinde tüketici deneyim platformu oluşumu ‘alınırmı.com’ projesiyle jürinin karşısına çıkarak birincilik ödülünü kazandı. Yarışmada ayrıca TED Rönesans Koleji TEDRoboteam takımı da Mbot Çizgi İzleyen Yarışması kategorisinde Türkiye’yi temsil etti.

‘alınırmı.com’ satın alma kararlarını desteklemeyi hedefliyor

Açıklamaya göre temel amacı, tüketicilerin satın alma kararlarını desteklemek ve güvenilir bilgiye erişimlerini sağlamak olan TEDRteam’in alınırmı.com projesi, kullanıcıların çeşitli ürünler hakkında deneyimlerini metin, fotoğraf, video veya hikâye olarak paylaşabilecekleri ve diğer deneyimleri inceleyebilecekleri çevrim içi mobil bir uygulama olarak tasarlandı. Kullanıcıların arama, filtreleme ve kategorilere ayırma yaparak ürünle ilgili deneyimlere kolayca ulaşabildiği alınırmı.com’da satın alma öncesinde ürünün beklentisini karşılayıp karşılayamayacağı hakkında yorum da yapılıyor. Böylece bilinçli tüketim toplumu oluşumuna katkı sağlayarak sürdürülebilirlik adına önemli bir adım atılması hedefleniyor.

Yarışmaya nasıl hazırlandılar?

TED Rönesans Koleji Bilişim Teknolojileri öğretmeni Burçin Karaman’ın mentörlüğünde oluşan TEDRteam takımı ortaokul öğrencileri Çağan Arın Güler, Derin Oktay, Doruk Kartal Atmaca ve Nur Koçel; girişimcilik projeleri için birçok lider e-ticaret uygulamasından kullanıcı geri bildirimlerini incelediler. E-ticaret sektörün öncü kuruluşlarının yöneticileriyle görüşmeler yapan öğrenciler, influencerlar ile röportajlar gerçekleştirirken, konuyla ilgili ihtiyaç analizi anketleri yaptılar. Tüm bu veriler ışığında örnek prototipi ve proje için gerekli bütçeyi planlayan TEDRteam öğrencileri, genç girişimciler olarak daha önce hiç yapılmamış özgün bir fikri hayata geçirmiş oldu. TEDRteam öğrencilerinin şimdiki hedefi ise uygulamalarının yazılım sürecini tamamlamak.