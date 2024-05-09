Mudanya’da 10 yıldır faaliyet gösteren Mudanya Girit ve Yanyalılar Kültür ve Dayanışma Derneği (GİRİTYA) üyelerinin düzenlediği 10. yıl kutlamalarında coşku dolu anlar yaşandı.

Mudanya protokolünün katılım gösterdiği kutlamalar adeta bir şölen havasında geçti. Girityalıların yöreye has ot, bakla, enginar, börek çeşitleri ve tatlılarından oluşan yemeklerin hazırladığı birbirinden enfes Girit yemekleri tadanlardan tam not aldı.

Kutlamalara Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Bursa İl Kültür Müdürü Dr. Kamil Özer, İlçe Emniyet Müdürü Atakan Ateşli, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ercan Yavuz, BESAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Orkun Gazioğlu, siyasi parti temsilcileri katılım gösterdiler.

10. yıl kutlamasında yönetim kurulu üyeleri ile birlikte konuklarına ‘Hoşgeldiniz’ diyen Başkan Zehra Nur Biricik, "1 Mayıs 2014 yılında kurulan derneğimiz, Marmara’nın incisi, Bursa’nın nefesi ve bizim göz bebeğimiz, Mudanya’mızda kültürümüzü yaymak, yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak adına üyelerimiz, Mudanyalılar ile birlikte 10 Yıldır gerek Girit mutfağı, gerekse Girit el sanatları ile ilgili çalışmalar yapmaktayız. Bu çalışmalarımıza destek veren herkese gönül dolusu teşekkür ederiz. Merhum kurucu başkanımız Hasan Aktürk, Cüneyt Pekman, Güler Demirtaş, Mehmet Akbaş, Gülşen Ay, ve Şenol Seven’e yönetim kurulu arkadaşlarım adına teşekkür ederim” dedi.

Kutlamalar sonunda Prusa Sanat Sirtaki Grrubu danslarıyla izleyenleri hayran bırakırken konuklardan alkış aldı.