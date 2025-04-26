Son dönemde özellikle halı sahalarda ani ölümler gerçekleştiğini belirten Prof. Dr. Arı, normalde düzenli egzersiz yapmayan kişilerin yılda bir iki kez gittikleri halı saha maçlarında yüksek efor sergilemelerinin tehlikeli olduğunun altını çizdi. Bu kişilerin koroner arterleriyle ilgili problemlerinin bulunmasının veya soğuk havada bu sporu yapmalarının riski arttırdığını belirten Arı, "Bu kişilerde koroner vazospazm (Damar büzüşmesi) gibi bir durum olup kalp krizi geçirmelerine neden olabilir ve buna bağlı olarak da hayatlarını kaybedebilirler" şeklinde konuştu.

Ailesinde genç yaşta ölüm olan kişilerin de ani olarak hayatını kaybedebileceğini dile getiren Arı, "Bunun nedeni genellikle aritmik ölümler dediğimiz ritim bozukluğuna bağlı ölümler olabilir. Kalp kasının duvar kalınlığı ile ilgili bazı durumlar genetik geçişlidir ve ani ölüme neden olabilir. Bu nedenle özellikle ailesinde genç yaşta ölüm hikâyesi olan kişilerin kardiyoloji bölümünde kendilerini mutlaka kontrol ettirmesinde fayda vardır" dedi.

"Yüksek tempolu yürüyüş yapın"

Kalp sağlığını korumak için haftanın 4 veya 5 günü minimum yarım saat ya da 45 dakika tempolu yürüyüş yapılması gerektiğine işaret eden Arı, "Tempolu yürüyüşten kastımız yanında biriyle sohbet edemeyecek bir hızda yürünmesini istiyoruz. Tabii bunun yanında günümüzde gençler spor salonlarında egzersiz, kardiyo gibi farklı sporlar yapıyor. Bu sporları yaparlarken enerji içecekleri veya protein tozları gibi farklı farklı maddeler kullanıyorlar. Bunların içerisinde kardiyovasküler sistemle ilgili olan istemediğimiz maddeler bulunabiliyor. Bu da kişilerde ani kardiyovasküler ölüme neden olabiliyor. Eğer bir kişi yüksek eforlu spor yapmak istiyorsa mutlaka ya spor hocasına ya da bir kardiyoluğun gözetiminde bunu yapması önerilmektedir" diye konuştu.

"Düzenli hayat tarzı önemli"

Genç yaştan itibaren kalp sağlığını korumak için yapılması gereken ilk şeyin sigarayı bırakmak olduğunu vurgulayan Arı, "Hayatınızda belirli bir düzen olsun. Belirli zamanlarda uyuyalım ve belirli zamanlarda uyanalım. Düzenli egzersiz yapalım. Haftanın çoğu günü, koşu ya da yürüyüşle geçirilmeli ve bu hayat tarzımız olmalıdır. Bunun dışında yeme içme alışkanlıkları gözden geçirilmeli hazır yiyeceklerden uzak duralım. Özellikle ailede kalp hastalığı, şeker hastalığı, hipertansiyon gibi bir durum varsa belirli aralıklarla kardiyologlara kontrol olalım" ifadelerini kullandı.