Tüketilen besinlerdeki şeker oranının insanlara, en çok da şeker hastalarına etkileri noktasında büyük önem taşıdığını belirten uzmanlar, besinlerin glisemik indeksine dikkat edilmesi konusunda uyarıyor.

Tüketilen besinlerdeki şeker oranının insanlara, en çok da şeker hastalarına etkileri noktasında büyük önem taşıdığını belirten uzmanlar, besinlerin glisemik indeksine dikkat edilmesi konusunda uyarıyor. Bu noktada tüketiciye şeffaf bilgi verilmesi adına ürünlerde birçok çalışma gerçekleştiriliyor. Duru Gıda da Türkiye’nin en çok tercih edilen tüketilen ürünlerinden “bulgur” için Japonya’da analiz yaptırdı. Japonya’da, Mukogawa Kadın Üniversitesi’nin, Gıda ve Beslenme Bilimleri Fakültesi, Gıda Geliştirme Araştırma Laboratuvarı’nda bulgurun kandaki glikoz (şeker) seviyesine etkisi, yani Glisemik Indeks (GI) değeri ölçüldü. 12 sağlıklı katılımcının yer aldığı analiz, ürünün GI değerinin 54,9’la, “Düşük GI Gıda” kategorisine girdiğini ortaya koyduğu belirtildi.

"Bulgur, hem iyi bir kompleks karbonhidrat hem de glisemik indeksi düşük bir gıdadır"

Gıda Mühendisi Ece Duru, GI analizinin tüm dünyanın dikkate aldığı, sınırlı yerde yapılan değerli bir araştırma metodu olduğunu belirterek, “Bu konudaki standartlarını ve hassasiyetini dikkate alarak, analizi Japonya’da bu konu üzerinde uzmanlaşmış Prof. Yasushi Suzuki ve ekibiyle yaptık. Bulgurumuz üzerine yaptırdığımız bu analizin amacı, düşük glisemik indeksin uluslararası pazarlar için önemini göstermek ve bulgurlarımızı sağlıklı düşük GI ürün olarak tescillendirmekti. Bulgur gibi kompleks karbonhidratlar, glisemik indeksleri düşük olduğunda daha uzun süre tok kalmanızı sağlar ve açlık krizlerinden bizi korur. Glisemik indeks özellikle son yıllarda diyabet hastalarının sıklıkla kullandığı bir terim. Glisemik indeks kısaca, kan şekerini yükseltme ölçüsüdür. Basit karbonhidratlar, örneğin; şekerli gıdalar kan şekerini hızlıca yükseltir ve birkaç saat sonra kan şekerini hızlıca düşürür. Bu durum kişinin hızlı şekilde acıkmasına sebep olur. Bulgur, hem iyi bir kompleks karbonhidrat hem de glisemik indeksi düşük bir gıdadır. Kan şekerini hızlı yükselten yüksek glisemik indeksli gıdalar yerine kan şekerini yavaş yavaş yükseltip yavaş yavaş düşmesini sağlayan düşük glisemik indeksli gıdalar tercih edilmelidir” dedi.