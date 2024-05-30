Global HR Summit 2024 için geri sayım başladı. Geçtiğimiz yıl, 50’den fazla ülkeden, 15 bin lider ve yöneticinin izlediği Global HR Summit, bu sene de hem ulusal hem de uluslararası, geniş kapsamlı ve üst düzey katılımcılarıyla gerçekleşecek.

Global HR Summit; “Lead Change” – “Değişimi Yönetmekte Öncü Ol!” ana teması ile Pluxee ana sponsorluğunda, 5-6 Haziran 2024 tarihlerinde Raffles İstanbul’da gerçekleşecek. İnsan ve Kültür Yönetiminin kritik konularının detaylı olarak işleneceği Global HR Summit 2024’te, dünyaca ünlü konuşmacılar, konferans ve eğitim programlarıyla önemli bir deneyim sunacak.

Toplantı ve etkinlik şirketi KREA M.I.C.E. tarafından düzenlenen, içerikleri ve konuşmacılarıyla İnsan Kaynakları sektörünün ve iş dünyasının beğenisini toplayan Global HR Summit’i, geçen yıl 6 kıtadan, 50’den fazla ülkeden, 15 binden fazla lider ve yönetici izledi. Zirve, insan ve kültür alanında yapılmış geniş kapsamlı ve üst düzey katılımlı uluslararası platform olarak öne çıktı.

İnsan Kaynakları gurusu Dave Ulrich zirvede

Zirvenin onur konuşmacısı, geçtiğimiz yıl olduğu gibi, İnsan Kaynakları dünyasının önde gelenlerinden olan Michigan Üniversitesi Profesörü, RBL Grup Kurucu Ortağı Dave Ulrich olacak.

125’in üzerinde lider konuşmacı

Zirve, Thinkers 50 üyesi, dünyaca ünlü düşünce önderi, konuşmacı, yazar, Dr. Oleg Konovalov’un yanısıra HR ve iş gücü inovasyonu alanında dünyaca ünlü stratejist Andrew Spence, İnsan Kaynakları ve Yetenek Keşfi Analisti Mervyn Dinnen gibi dünyaca ünlü pek çok konuşmacıyı İstanbul’da buluşturacak.

Uluslararası arenada başarılarıyla adından sıklıkla söz ettiren liderlerin konuşmacı olarak yer alacağı zirvede, “Değişimi Yönetmekte Öncü Ol!” ana teması altında; “Zorlu zamanlarda HR’ın gücü: Çevikliği ve dönüşümü yönetmek”, “Vizyoner liderlik - yarının liderlerini yetiştirmek”, “Yeni dünya, yeni liderlik, yeni yetenek”, “İşin ve HR’ın geleceğine yön verecek 5 küresel mega trend”, “Yapay zeka çağında ’Future-Ready’ olmak”, “Potansiyelini değere dönüştür”, “İz bırakan liderlik: Değişimi oluşturmak ve yönetmek”, “İşin geleceğinde yetenek savaşlarında başarılı olmanın yolları”, “AI Devrimini Kucaklamak”, “Yapay Zeka ve Gelecek” “Çoklu kriz çağında dayanıklılık: Kırılgan gruplar ve kesişimsellik”, “Bir hikaye arketipi olarak HR”, “Psikolojik iyi oluş” “Değer odaklı şirketlerde kültür dönüşümü” “Kapsayıcılık ve çeşitlilik” gibi birçok kilit konu başlığının yanı sıra “Yapay zeka ve HR’ın geleceği” “Yapay zekanın HR’a kattığı/katacağı yeni değerler”, “İşveren markası” üzerine gerçekleşecek eğitim programlarına, liderlik ile ilgili birbirinden özel Masterclass’lara ve Workshop’lara yer verilecek.

Bu sene zirvenin odak noktası yapay zekanın HR uygulamalarındaki rolü olacak. Bu konuda iki gün süresince dünya ünlü konuşmacıların keynote konuşmacıları ve uygulamalı atölye çalışmalarına yer verilecek.

Global HR Summit’in 3D Virtual Reality Teknolojisi ile hazırlanan online platformunun yayınları dört gün sürecek

Zirveye kayıt yaptırmış olan tüm katılımcılar Global HR Summit 2024’te 5-6 Haziran’daki fiziki zirvede yer almayan, ilave online içerikleri 05-06-07-08 Haziran tarihlerinde dünyanın her yerinden izleyebilecek ve bu içeriklere ömür boyu erişim hakkına da sahip olacaklar. Zirveye kayıt yaptırmış olan kişilerin ulaşabileceği dijital platform içerikleri 3D Virtual Reality Teknolojisi ile özel olarak hazırlandı; 6 kıta ve 50’den fazla ülkede yapılacak yayınlarla dünyayla da paylaşılacak.

“Değişimi Yönetmekte Öncü Ol!” diyoruz!"

Global HR Summit’in kurucusu ve KREA M.I.C.E. Yönetim Kurulu Başkanı Seda Mızraklı Ferik, Global HR Summit 2024’ü düzenlerken süzülmüş bilgiye, tecrübeye ve farklı bakış açılarına olan ihtiyaçtan yola çıktıklarını ifade ederek, zirvede bu seneki gündemi “Lead Change” – “Değişimi Yönetmekte Öncü Ol!” olarak belirlediklerini söyledi. Ferik, "Bu sene zirveye katılan liderlerin önderliğinde; şirketlerdeki değişimleri ve dönüşümleri irdelerken, yapay zeka teknolojisi gibi fark oluşturan teknolojilerin fark oluşturan projelerdeki olumlu etkilerini güncel vaka analizleri ve örnekler ile inceleyeceğiz. Vizyoner bir lider olabilmenin yöntemlerini konuşacağız. İçeriklerimiz içerisinde bu sene Psikolojik İyi Oluş, Fonsiyonel Sağlık ve Kurumsal Well-Being gibi pek çok konuyu da işleyeceğiz” dedi.

Gerçekleştirdikleri zirvelerde sosyal sorumluluk bakış açısı ile her yıl farklı bir derneği ağırladıklarını belirten Mızraklı Ferik, bu sene Make a Wish Türkiye derneği ile gerçekleştirdikleri iş birliği ile hayati tehlike taşıyan bir hastalıkla mücadele eden çocukların kalplerinde yaşattıkları dileklerin gerçekleşmesine öncü olmak istediklerini belirtti.