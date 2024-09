Sürdürülebilir kalkınma ve kurumsal sorumluluk alanında dünyanın önde gelen isimlerinden ‘Sürdürülebilirliğin Babası’ olarak anılan Volans Kurucusu ve İş Geliştirme Başkanı, ünlü yazar John Elkington, Global Leaders Summit 2024 / Global Liderler Zirvesi 2024 için İstanbul’a geliyor. Zirve, 18-19 Eylül tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek.

İş dünyasının en etkin liderlerinin yer alacağı, dünyanın en önemli guruları, ilham veren ünlü isimlerinin değerli katılımlarıyla bu sene ilk kez gerçekleşecek olan Global Leaders Summit 2024 / Global Liderler Zirvesi 2024, ‘Sürdürülebilirliğin Babası’ olarak bilinen ünlü yazar ve fikir insanı, Volans Kurucusu ve İş Geliştirme Başkanı John Elkington’ı ağırlıyor. Sürdürülebilir kalkınma ve kurumsal sorumluluk alanında dünya çapında tanınan Elkington, işletmelerin başarılarını sadece finansal kar ile değil, aynı zamanda sosyal ve çevresel etkileriyle de ölçmeleri gerektiğini vurgulayan "üçlü dip çizgi" kavramını tanıtan kişi olarak biliniyor. Elkington’ın ilham verici görüşleri ve sürdürülebilirlik konusundaki tecrübeleri ile Global Leaders Summit 2024 / Global Liderler Zirvesi 2024’e değer katması bekleniyor.

Sürdürülebilirlik alanında 20 kitabı bulunuyor

Verilen bilgiye göre, modern sürdürülebilirlik hareketinin şekillenmesinde büyük rol oynayan John Elkington, bu alanda 20 kitap yazdı. Bunlar arasında dünyada milyonlarca satılan Green Consumer Guide serisi de bulunuyor. Dünya çapında işletmelerin ve organizasyonların daha sürdürülebilir uygulamaları benimsemelerini teşvik eden Elkington’ın, bu alandaki öncü rolü, kurumsal dünyada sürdürülebilirliği teşvik etmedeki katkıları nedeniyle “Sürdürülebilirliğin Babası” unvanını aldı. 2008’de The Evening Standard John Elkington’ı Londra’da ‘En Etkili 1000 Kişi’ arasında göstererek, onu ‘gerçek bir yeşil iş gurusu’ ve ‘moda olmadan çok önce kurumsal sosyal ve çevresel sorumluluk için bir vaiz’ olarak tanımlandı. 2009 yılında ise CSR uluslararası bir anketinde En İyi 100 CSR küresel lideri arasında Al Gore, Barack Obama ve Body Shop’tan merhum Anita Roddick’in ardından dördüncü sırada yer aldı. Yıllar içinde, yetmişten fazla yönetim kurulu ve danışma kurulunda görev alarak şirketlere, kar amacı gütmeyen kuruluşlara ve politika belirleyici organizasyonlara danışmanlık yaptı.

Dünyaca ünlü gurular Global Liderler Zirvesi 2024 için İstanbul’a geliyor

Ünlü guruların, 100’ün üzerinde lider konuşmacının ve iş dünyası fikir önderlerinin buluşacağı Global Leaders Summit 2024 / Global Liderler Zirvesi 2024; John Elkington’ın yanı sıra dünyaca ünlü Jeopolitik Stratejist ve Siyaset Bilimci Dr. George Friedman, ‘Vizyoner Liderliğin da Vinci’si’ olarak adlandırılan, Thinkers 50 üyesi, dünyaca ünlü konuşmacı, yazar, Vizyon ve Vizyoner Liderlik Gurusu Dr. Oleg Konovalov’ı da ağırlayacak.

New York Times’ın en çok okunan yazarlarından Dr.George Friedman da zirvede yer alacak

New York Times’ın en çok okunan yazarlarından, küresel olayları analiz eden, siyaset bilimci jeopolitik stratejist ve Geopolitical Futures’ın Kurucusu ve Başkanı Dr. George Friedman da zirvede yer alacak isimlerden. Friedman, Amerika Birleşik Devletleri’nde ve denizaşırı ülkelerde çok sayıda askeri kurum ve hükümet kuruluşuna brifing vererek, medya kuruluşlarında uluslararası ilişkiler, dış politika ve istihbarat konularında düzenli olarak uzmanlık görevleri yaptı. Dünyada popüler olan kitabı The Next 100 Years (Gelecek 100 Yıl), en çok satanlar arasında yer aldı. Friedman’ın zirvede ilgi görmesi bekleniyor.

‘Yapay Zeka Çağı ve Sürdürülebilir Gelecek’ konuşulacak

18-19 Eylül tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek Global Leaders Summit 2024 / Global Liderler Zirvesi ilham veren muhteşem bir programla iş dünyasını karşılayacak. Yapılan açıklamaya göre zirve, yetmişten fazla oturumda birbirinden değerli yüzün üzerinde konuşmacıya ev sahipliği yapacak. Ana teması Liderlik / Yönetim / Gelecek - Ekonomi - Finans - Dijital - Teknoloji ekseninde ‘Yapay Zeka Çağı ve Sürdürülebilir Gelecek’ olarak belirlenen Global Liderler Zirvesi 2024’ün açılış konuşmasını 18 Eylül saat 09.30’da Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat gerçekleştirecek. Zirve ilk gün öğleden sonra oturumları açılış konuşmasını 18 Eylül saat 14.00’da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır yapacak. Zirve kapsamında, 19 Eylül saat 13.30’da ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ‘Türkiye’nin Önümüzdeki Üç Yıllık Ekonomik Perspektifi’ konulu konuşması gerçekleşecek.

’’Dünyada karbon ayak izi en düşük zirveleri kurgulamayı başarıyoruz’’

Zirve Başkanı, KREA M.I.C.E. Kurucusu ve CEO’su, KREA Digital Kurucu Ortağı Seda Mızraklı Ferik, bugüne kadar gerçekleştirdikleri zirvelerin fiziki bölümleri haricinde tüm dünyadan izlenen online bölümlerinde kullandıkları özel teknoloji ve 3D sanal gerçeklik sistemi ile ‘fiziki’ bir zirveye katılıyor hissi verdiklerini vurguladı ve kusursuz yayın kalitesi ile fark oluşturduklarının altını çizdi. Ferik, on binlerce kişinin katılımı ile gerçekleşen zirveleri ile geçen yıl dünyadaki ‘en düşük karbon ayak izi’ konusunda tescillendiklerini, global M.I.C.E. sektörünün bu alanda öncü şirketi olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını ve bu yöndeki çalışmaları sürdüreceklerini belirtti.

Global Liderler Zirvesi 2024’de birçok etkinlik bir arada

Global Leaders Summit 2024/ Global Liderler Zirvesi 2024 kapsamında, 18 Eylül tarihinde, Türkiye’den ve dünyadan CEO’ların katılacağı ’CEO Circle’ yine aynı tarihte, CFO’ların katılacağı ‘CFO Circle’ ve ’CIO-CTO’ların katılacağı ‘CIO/CTO Circle’ özel öğle yemekleri, 19 Eylül’de ise Türkiye’den ve dünyadan CHRO’ların katılacağı ‘CHRO Circle’ ve Genç Liderlerin, Aile şirketlerinin ikinci ve üçüncü kuşak liderlerinin katılacağı ‘Young Leaders’ özel öğle yemeği ve İstanbul’un güzelliklerini yabancı misafirlere tanıtmak için, ‘Tekne gezisi - Kapanış Etkinliği’ de düzenlenecek.

Türkiye’den dünyaya açılan bir dünya markası

Toplantı ve etkinlik şirketi KREA M.I.C.E. tarafından hazırlanan ve dört yıldır binlerce izleyicinin tüm dünyadan takip ettiği Global HR Summit ve Global Marketing Summit’in ardından Finans-Ekonomi-Teknoloji sektörlerinde gerçekleşecek olan Global Leaders Summit 2024 / Global Liderler Zirvesi, ilk yılında yetmişten fazla ülkeye ulaşarak diğer iki zirvede olduğu gibi Türkiye’den dünyaya açılan uluslararası bir platform olmayı hedefliyor.