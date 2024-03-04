HAZIRLANIŞI: Tavuk göğsünü haşlıyoruz. Haşlanan tavuğu elimizle didiyoruz. Göbek salatayı ince ince doğruyoruz. Turşuyu ve maydanozu da doğruyoruz. Servis kasesine çırpılmış mayonez ve yoğurdu döküyoruz. Zeytinyağını döküyoruz. İçine göbek salatayı koyup karıştırıyoruz. Tavuğu yoğurdun üzerine alıyoruz. Turşuyu, mısırı ve maydanozu üzerine koyuyoruz. GÖBEKLİ TAVUK SALATASI 1 tavuk göğsü 1 göbek salata 1 kase kornişon turşu 1 kase mısır 1 tutam maydanoz 1 kase yoğurt mayonez zeytinyağı

Kaynak: Haber merkezi