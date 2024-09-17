Göç yönetimi ve politikaları alanında uzman yetiştirmeyi hedefleyen Göç Çalışmaları Yüksek Lisans Programı açıldı. Program, göç olgusunun toplumsal, ekonomik ve politik boyutlarını derinlemesine inceleyen kapsamlı bir eğitim sunuyor.

İstanbul Beykent Üniversitesi, lisansüstü programlarına bir yenisini daha ekleyerek Göç Çalışmaları Yüksek Lisans Programı’nı duyurdu. Tezli ve tezsiz seçenekleriyle sunulan program, göçün karmaşık yapısını disiplinler arası bir yaklaşımla ele alarak, bu alanda uzmanlaşmak isteyen öğrencilere geniş kapsamlı bir eğitim imkânı sağlıyor. Programın temel amacı, göç politikalarının şekillenmesinde katkı sağlayacak, akademik derinliği olan ve uygulamada yetkin uzmanlar yetiştirmek.

“Türkiye’deki nadir seçeneklerden biri”

Göç Çalışmaları Programı, Türkiye’deki nadir seçeneklerden biri olarak dikkat çekiyor. Program, uluslararası örneklerden ilham alarak (Oxford ve Sussex gibi) göç çalışmaları alanında akademik bilgi ve pratik beceriler kazandırmayı amaçlıyor. İstanbul Beykent Üniversitesi’nin geniş akademik kadrosu ve uluslararası ilişkiler, hukuk, insan hakları, ekonomi gibi çeşitli disiplinlerden uzman öğretim üyeleriyle öğrencilere çok yönlü bir eğitim sunuluyor.

“Uluslararası kuruluşlarda önemli görevler üstlenebilecekler”

Bu programla öğrenciler, göç politikaları, uluslararası göç hukuku, göçmen hakları, entegrasyon süreçleri, kriz yönetimi ve sürdürülebilirlik gibi alanlarda uzmanlaşma fırsatı buluyor. Ayrıca, program, araştırma yöntemleri ve veri analizi becerileri kazandırarak öğrencilere akademik kariyer veya saha çalışmalarında yetkinlik sağlıyor.

Programdan mezun olan öğrenciler, devlet kurumları, uluslararası kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve göçmenlere hizmet veren çeşitli alanlarda önemli görevler üstlenebilecek, politika yapımı, diplomasi, kriz yönetimi, sosyal hizmetler ve entegrasyon stratejileri gibi pek çok alanda etkin bir şekilde yer alabilecekler.