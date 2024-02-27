Edirne İpsala sınır kapısından Yunanistan’a gitmeye hazırlanan iki tırın dorsesine saklanan 51 düzensiz göçmen, sınırda yapılan x-ray kontrolleri sırasında yakalandı. Tıra saklanan mülteciler x-ray’a takılınca Avrupa hayali sona erdi.

Arnavutluk plakalı olan tırlar İpsala gümrük kapısından çıkış yapmak üzere geldi. Edirne Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları kontroller sonrası tır x-ray cihazına sevk edildi.

Burada dorsedeki yükler üzerinde hareket halinde oldukları görülen ilk tırda 24 ve ikinci tırda ise 27 düzensiz göçmen yakalandı.

Sürücüler, haklarında yapılan soruşturma sonrası gözaltına alındılar. Yakalanan düzensiz göçmenler ise Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.