Sakarya’da sahnelenen Fehim Paşa Konağı, tarihi atmosferi, geleneksel tiyatro motifleri ve eğlenceli anlatımıyla sanatseverlerden büyük beğeni topladı.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen aralık ayı kültür ve sanat takvimi beğeni toplayan tiyatro gösterisiyle devam etti. 1001 Sanat Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Fehim Paşa Konağı" adlı tiyatro oyunu, SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde izleyiciyle buluştu ve sanatseverlerden tam not aldı. "Fehim Paşa Konağı", hikayesinin yanı sıra orta oyunu, meddah ve gölge oyunu gibi günümüzde unutulmaya yüz tutmuş geleneksel tiyatro motiflerini seyirciyle buluşturmasıyla da dikkat çekti.