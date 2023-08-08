Eyüpsultan Göktürk göleti civarında orada elinde uzun namlulu silah ile yürüyen kişi çevredekiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi. O görüntüler ise sosyal medya da viral oldu. Görüntülerin yayılmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlattı. Şüphelinin olay günü elinde silahla gezerken bölgede görev yapan polis memurları tarafından fark edildiğini, ekiplerin şüpheliyi durdurarak elindeki silahı aldığı ve yaptıkları incelemede silahın oyuncak olduğunu tespit ettiğini belirledi. Silahın çocuklarına ait olduğunu ifade eden şahıs’ın aracıda arandı. Herhangi bir probleme raslanılmayınca şüpheliyle ilgili işlem başlatılmadı.