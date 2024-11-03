TRABZONSPOR 2-3 FENERBAHÇE

Maçtan Dakikalar

6. dakikada Trabzonspor'un sağ kanattan kullandığı korner atışında ceza sahası içinde Okay'ın vuruşunda top üstten auta çıktı.

11. dakikada sağ kanattan Visca'nın ortasında Banza'nın vuruşunu Livakovic çıkardı.

22. dakikada Fred'in ceza sahası dışında vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

23. dakikada En Nesyri'nin ceza sahası içinden vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.

36. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Ozan Tufan topu Banza'ya çıkarmak istedi ancak araya giren savunma oyuncuları meşin yuvarlağı kornere yolladı.

37. dakikada Trabzonspor'un sağ taraftan kullandığı korner atışında Okay'ın kafa vuruşunda kaleci Livakovic, topu kornere çeldi.

42. dakikada sağ kanattan En Nesyri'nin yerden ortasında kale önünde Fred topu ağlara gönderdi. 0-1

45. dakikada ceza sahası dışından Saint-Maximin'in şık vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.

İkinci yarı başladı

48'Nwakaeme'nin hatalı pasında Fenerbahçe, hızlı atak fırsatı yakaladı. Orta sahadan topu alan Maximin, topu ceza sahası çizgisine kadar sürdü ve vuruşunu yaptı. Uğurcan Çakır, üstüne gelen topu çıkardı.

Pozisyon49'Maximin'in savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Szymanski, çaprazdan karşı karşıya kaldı. Szymanski'nin vuruşu Uğurcan'dan döndü.

50'Maximin, kendi yarı sahasından kaptığı topu Trabzonspor ceza sahasına kadar sürdü. Maximin'in vuruşu yandan auta gitti.

59'Simon Banza, penaltı vuruşunda top ve Livakovic'i ayrı köşelere gönderdi ve takımına beraberliği getirdi.

GOL | Trabzonspor 2-1 Fenerbahçe, 67' Banza (P)

75'GOL! Edin Dzeko, topu ağlara gönderdi ve takımı adına beraberliği getirdi. Kostic'in ortası sonrasında ceza sahası içerisinde oluşan karambolde İrfan Can Kahveci, kalabalık savunmanın arasından Dzeko'yu muhteşem bir pas attı. Dzeko, topu arka direkte boş ağlara gönderdi.

80'Tadic'in pasında Dzeko sol çaprazdan içeri girdi. Dzeko'nun içeri çevirdiği top kaleci Uğurcan'da kaldı.

84'VAR hakemiyle görüşen Oğuzhan Çakır, pozisyonun temiz olduğuna karar verdi ve oyun devam etti.





Hakemler: Oğuzhan Çakır, Ubrahim Çağdaş Uyarcan, Candaş Elbil

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Lundstram, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Visca, Nwakaeme, Banza

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Barisic, Hüseyin Türkmen, Muhammed Cham, Umut Bozok, Umut Güneş, Batahov, Cihan Çanak, Arif Boşluk, Enis Destan

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Djiku, Mert Müldür, Amrabat, Fred, Saint-Maximin, Szymanski, Tadic, En Nesyri

Yedekler: İrfancan Eğribayat, Samet Akaydin, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Dzeko, İrfan Can Kahveci, Kostic, Levent Mercan, Cenk Tosun, Becao

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Gol: Fred (dk. 42) (Fenerbahçe)

Sarı kart: Ozan Tufan, Denswil (Trabzonspor)