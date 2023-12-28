Gölcük Belediyesi, 22-23 Eylül tarihlerinde düzenlenen Büyük Doğu ve Necip Fazıl Kısakürek Sempozyumu’nun bildirilerinden oluşan "Büyük Doğu ve Necip Fazıl Kısakürek" kitabını yayınlandı.

Gölcük Belediyesi geleceğe belge niteliği taşıyacak olan kültür ve edebiyat alanında kitaplar yayınlama amacıyla "Büyük Doğu ve Necip Fazıl Kısakürek Sempozyumu" kitabı yayınlandı. Kitap, Türk edebiyatının önemleri arasında yer alan Necip Fazıl Kısakürek’e atfen, 22-23 Eylül tarihlerinde düzenlenen “Büyük Doğu ve Necip Fazıl Kısakürek Sempozyumu’nun bildirilerinden oluşuyor. Gölcük Belediyesi daha önce de "Servet-İ Fünûn Dergisi ve Servet-İ Fünûn Topluluğu Edebiyatı" kitabını, "Sırat-I Müstakim / Sebilürreşad Dergisi ve Mehmet Âkif" kitabını, "100.Yılında Dergah Dergisi" kitabını ile "Diriliş Dergisi ve Sezai Karakoç" kitabını Gölcük Belediyesi Kültür Yayınları kapsamında yayınlamıştı. Son olarak yayınlanan “Büyük Doğu ve Necip Fazıl Kısakürek” kitabı da Türk edebiyatına Gölcük’ün kazandırdığı beşinci eser oldu.

Edebiyat ve sanat alanına bir kitap daha kazandırdıklarını belirten Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Sempozyumun düzenlenmesinde ve kitabın hazırlanmasında emeği geçen herkese, sempozyuma katılıp bildiri sunan saygıdeğer akademisyenlere, özellikle yayınlanan 5 kitabın da editörlüğünü yapan Doç. Dr. Ali Kurt Beyefendiye çok teşekkür ediyorum. Kütüphanelerde yerini alacak Büyük Doğu ve Necip Fazıl Kısakürek kitabının, ilçemizin tanıtımına katkı sağlaması yanında, kültür ve edebiyat dünyamıza da hayırlı olmasını diliyorum” dedi.