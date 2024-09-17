Gölcük Belediyesi 10. Başkanlık Kupası Futbol Turnuvası’nda finalde Hisareynspor’u 1-0 yenen Harb-İş Spor şampiyon oldu.

Gölcük Belediyesi 10. Başkanlık Kupası Futbol Turnuvası bu yıl da büyük heyecana sahne oldu. Değirmendere Stadı’nda oynanan final karşılaşmasında, Hisareynspor’u 1-0 yenen Harb-İş Spor şampiyon oldu. Gölcükspor U-18 takımı ise turnuvayı 3. tamamladı. Dereceye giren takımlara ödüllerini, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer takdim etti.

Turnuvanın yeni sezon öncesi takımlar için hazırlık olanağı sunduğunu söyleyen Başkan Sezer, "Çekişme dolu karşılaşmalar sonucunda şampiyon olan Harb-İş Spor’u, turnuvaya katılan; Gölcükspor U-18, Seka Doğanspor, Gölcük Karadeniz Spor, Hisareynspor, İhsaniyespor, Osmanlı 41 Spor, Kavaklıspor, Dumlupınar Spor, Değirmenderespor, Gölcük İdmanyurduspor ve Çiftlikspor’u tebrik ediyor, yeni sezonda üstün başarılar diliyorum. Turnuvanın hazırlanmasında emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum" dedi.