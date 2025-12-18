Gölcük’ün tarihi köylerinden biri olan Hamidiye’de yapılan etkinlikte, çevre illerden ve ilçe merkezinden gelen çok sayıda vatandaş ile protokol üyeleri bir araya geldi. Köy meydanında düzenlenen festivalde, mahalle sakinleri tarafından imece usulüyle hazırlanan kestaneler pişirilerek misafirlere ikram edildi. Etkinlikte kestanenin yanı sıra yöresel lezzetlerden gözleme, karalahana yemeği, mısır ekmeği ve meyve ikramları da yapıldı.

Protokolden yoğun ilgi

Festivale, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Katılımcılarla sohbet eden ve taleplerini dinleyen protokol üyeleri, geleneğin yaşatılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

"Geleneği yaşatan gençlerimize teşekkür ediyorum"

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, festivalin ilçe tanıtımına önemli katkı sağladığını belirtti. Hemşehrileriyle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Sezer, "Organizasyonun ev sahipliğini en güzel şekilde yapan Hamidiye Muhtarı Adem Bal’a, bu geleneği yaşatan, büyük emek harcayan Hamidiyeli gençlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Festival, ikramların yapılması ve vatandaşların kaynaşmasına vesile olan sohbetlerin ardından sona erdi.