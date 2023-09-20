Gölcük’te yaşayan kahraman gaziler, Gaziler Günü’nde ziyaret edilerek onure edildi.KOCAELİ (İGFA) - Gölcüklü kahraman gaziler, Gaziler Günü’nde unutulmadı.

Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Deniz Ana Üs ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ali Tuna Baysal ve Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı Fikret Ormancıoğlu, ilçede yaşayan gazileri evlerinde ziyarete ettiler. Gaziler Günü kapsamında düzenlenen ziyaretlerde; Kore gazileri Recep Erenkaya, Ahmet Gülmen ve Mustafa San’ı evlerinde ziyaret eden heyet, gazilerin gününü kutlayarak sağlıklı ömürler dilediler.

Ziyaretlerden memnun kalan gaziler, Kaymakam Gültekin, Deniz Ana Üs ve Garnizon Komutanı Baysal ve Başkan Yardımcısı Ormancıoğlu’na teşekkür ettiler.