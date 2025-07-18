Bandırma’nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Gönen Barajı’nda su seviyesi alarm veriyor. Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) tarafından yayımlanan son verilere göre, barajdaki doluluk oranı yüzde 30,89’a kadar düştü.

Yüksek hava sıcaklıkları, uzun süredir yağışsız geçen mevsim, artan tarımsal sulama ihtiyacı ve nüfusa bağlı su tüketimi; barajdaki kritik düşüşün temel sebepleri arasında gösteriliyor.

BASKİ’den yapılan açıklamada, bazı bölgelerde sulama planlarına uyulmadığına dikkat çekilerek, Tahirova gibi kısıtlamaya gidilmeyen alanlara su verilmesinin barajdaki düşüşü hızlandırdığı ifade edildi. Devlet Su İşleri (DSİ) aracılığıyla Kumköy Regülatörü üzerinden Gönen Çayı’na bırakılan suyun, adil bir şekilde paylaştırılamadığı ve bazı ova köylerinin susuz kaldığı bildirildi.

Özellikle çeltik üretiminin sulama dışı bölgelerde devam etmesinin su krizini derinleştirdiğine dikkat çeken yetkililer, bu konuda üreticilerin bilinçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. BASKİ, bazı bölgelerde açılabilecek yeni sondaj kuyularıyla sorunun kısmen çözülebileceğini belirtirken, vatandaşlardan suyu tasarruflu kullanmaları istendi.

Diğer yandan, kuraklık nedeniyle Gönen’in Sarıköy Mahallesi’nde vatandaşlar yağmur duası için bir araya geldi. Mahalle sakinleri, tarlaların ve barajların yeniden suya kavuşması için dua etti.