Darıca’da down sendromlu bireylerin garsonluk yaptığı Gönül Kahvesi hizmete başladı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da özel bireyleri ilk mesai günlerinde yalnız bırakmadı.

Darıca Belediyesi tarafından Osmangazi Mahallesi’nde yaklaşık 7 dönüm alanda inşa edilen ve bölgenin en büyük parklarından biri olan Osmangazi Parkı’nın içinde bulunan Gönül Kahvesi hizmete alındı. Özel bireylerin topluma kazandırılması, sosyalleşmeleri ve aile ekonomilerine katkıda bulunmaları amacıyla hayata geçirilen kafede ilk etapta iki down sendromlu birey çalışmaya başladı.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da ilk iş günlerinde özel bireyleri yalnız bırakmadı. Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar ve Osmangazi Mahallesi Muhtarı Bilal Kır ile birlikte Gönül Kahvesi’ni ziyaret eden Başkan Muzaffer Bıyık, sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini ifade ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu. Bıyık, "Gönül Kahvesi projemiz ile sosyal sorumluluk projesi gereği engelli kardeşlerimizin, özellikle down sendromlu kardeşlerimizin burada istihdam edilmesini ve hayatın içinde olmalarını hedefliyoruz. İki özel kardeşimizle başladık. Yakın zamanda inşallah açılışı gerçekleştireceğiz. Bugün kardeşlerimizin ilk çaylarını içtik. Özel kardeşlerimizin her zaman yanlarında olacağız ve hayatlarını kolaylaştırmaya devam edeceğiz" dedi.