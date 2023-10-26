Gönüllüler, hazırladığı palyaçolar, yüz boyama etkinlikleri, el boyama etkinliği ve sohbet ederek çocuklarla keyifli vakit geçirdi.

Mutluluk Vagonu Bursa Temsilcisi Mervegül Uzun,

Mutluluk Vagonu Bursa olarak her şekilde ve her anda iyiliğin yanında olmaya ilk günkü heyecanla devam ediyoruz. 25 Ekim Dünya Spina Bifida Farkındalık Gününde İnegöl Temsilciliği Spina Bifida derneğiyle hem farkındalık oluşturduk hem de dernek başkanının bilinçlendirmesini dinledik. Spina bifida, omurganın gelişimini normal şekilde tamamlayamamasından kaynaklanan ve halk arasında omurga açıklığı olarak da bilinen doğumsal bir hastalıktır. Hastalığın sebebi tam olarak bilinmemekle birlikte, hamilelik sürecinde folik asit eksikliğinin önemli bir neden olduğu düşünülür. Amacımız geleceğimiz olan çocukları eğitimi sevdirmek, onların yüzlerini güldürmek. Bizler tamamen gönüllülük esasına sahip topluluğuz. Mutluluk Vagonu Bursa olarak bizlerin ihtiyacı olan şey yüreğinde iyilik bitmeyen gönüllülere sahip olmak. İnanın bu iş bambaşka, hem eğlenmek hem eğlendirmek. Tarif edilemez bir duygu. Bursa il temsilcisi adına bir çok etkinliğe imza atacağız.