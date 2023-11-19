Öğrenciler, 1. dönem ara tatilini hafta sonları dahil toplamda 9 gün sürecek şekilde geçirecek. 13 Kasım'da başlayan ara tatil, 17 Kasım'da resmi olarak sona erecek. Hafta sonları da dahil edildiğinde 5 günlük tatil süreci 9 günü kapsayacak. 20 Kasım'da dersler tekrar başlayacak.

MEB takvimine göre yarıyıl tatili 22 Ocak - 2 Şubat 2024 tarihleri arasında olacak. Ancak bu tatilden önce öğrencilere 3 günlük bir tatil sürprizi yapılacak. Detaylar haberimizde!

Yılbaşı Tatili Kapıda! Okullar İçin 3 Gün Sürecek Resmi Ara!

1. dönem ara tatilinden 1 buçuk ay sonra öğrencileri sevindirecek bir gelişme daha yaşandı. Milyonlarca öğrenciye duyurulan müjdeli haber, henüz birçok kişi tarafından bilinmiyor. MEB takvimine göre belirlenen 2023-2024 eğitim yılında öğrenciler ilk ara tatillerini 13-17 Kasım'da, yarıyıl tatilini ise 22 Ocak - 2 Şubat 2024'te geçirecekler. Ancak bu süre zarfında öğrencileri 3 gün sürecek ek bir tatil bekliyor.

1 Ocak, resmi tatiller arasında yer alıyor ve bu tarih hafta içine denk geldiğinde okullar 3 gün boyunca tatil olacak. Bu yıl 1 Ocak Pazartesi gününe denk geldiği için tüm çalışanlar ve öğrenciler 3 gün süreyle dinlenecek. Böylece 30 Aralık Cumartesi, 31 Aralık Pazar ve 1 Ocak Pazartesi günleri öğrencilere dinlenme fırsatı sunacak. Bu durumda okullar toplamda 3 gün boyunca kapalı olacak. Yarıyıl tatili ise 22 Ocak 2024 Pazartesi günü başlayacak ve 2 Şubat 2024 Cuma günü sona erecek.