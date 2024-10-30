Rusya, YouTube'daki bazı kanalların kaldırılması nedeniyle Google'a astronomik bir ceza uyguladı. Hukuk uzmanı İvan Morozov, ülkeye kesilen idari para cezalarının toplamının 20 desilyon doları geçtiğini açıkladı. Bu rakam, 2023 yılı için Dünya Bankası'nın belirlediği küresel ekonomik büyüklüğün katrilyonlarca katına denk geliyor. Morozov, cezaların 9 ay içinde ödenmemesi durumunda her gün iki katına çıkacağını belirtti.

Ayrıca, ismi açıklanmayan bir avukata göre Google, 17 Rus televizyon kanalına mahkeme kararıyla 20 desilyon doları aşan bir tazminat ödeyecek. Bu durum, Google'ın Rusya'daki yasal süreçlerle ilgili ciddi sorunlar yaşadığına işaret ediyor.