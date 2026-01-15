Tartışma, ABD merkezli çevrim içi güvenlik kuruluşu Digital Childhood Institute Başkanı Melissa McKay’in, 12 yaşındaki oğluna gelen e-postayı paylaşmasıyla gündeme geldi. Google’ın mesajında ise, '"Doğum günün yaklaşıyor. 13 yaşına girdiğinde, daha fazla Google uygulamasına ve hizmetine erişmek için hesabını güncellemeyi seçebilirsin" ifadeleri bulunuyor.

"Ebeveynler geçici bir engel gibi gösteriliyor"

"Oğluna gelen e-postanın, ebeveyn izni olmadan denetimlerin nasıl devre dışı bırakılacağına dair bağlantılar içerdiğini söyleyen McKay, teknoloji devini sert bir dille eleştirdi:

"Trilyon dolarlık bir şirket, her çocuğa doğrudan ulaşarak ebeveyn denetiminden 'mezun' olmaya hazır olduklarını söylüyor. Google, kendisine ait olmayan bir sınır üzerinde otorite kuruyor; ebeveynleri aşılması gereken geçici bir engel, kurumsal platformları ise varsayılan seçenek olarak konumlandırıyor. Bunun adı veri ve kâr için çocukları manipüle etmektir."

İngiltere’deki çocuk koruma kuruluşu NSPCC, çocukların bu tür kararları tek başlarına almalarının, onları yanlış bilgi ve tehlikeli dijital ortamlar karşısında savunmasız bırakabileceği konusunda uyarıda bulundu

Google geri adım attı: Yeni politika değişikliği

Gelen yoğun tepkilerin ardından Google, denetimli hesaplara yönelik politikasında değişikliğe gideceğini duyurdu. Google'ın Gizlilik ve Güvenlik Birimi Başkanı Kate Charlet, LinkedIn üzerinden yaptığı açıklamada şu maddeleri paylaştı:

Artık 13 yaşına giren çocukların denetimi kapatabilmesi için ebeveynlerinden resmi onay alması gerekecek.

Sürecin sadece çocukların kararı değil, aile içi bir iş birliği haline getirilmesi hedefleniyor.

Google, bu değişikliğin denetimlerin hem ebeveyn hem de genç hazır hissedene kadar devrede kalmasını sağlayacağını belirtti.