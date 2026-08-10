Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden Genel Başkan olması sonrası, Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ile birlikte 17 ilçe başkanı görevden alınmıştı.

CHP’ye bağlılığı ile bilinen Zemci Şahin’in görevden alınması sonrası nasıl bir yol haritası izleyeceği merak konusuydu. Yenilikçi grubun baskılarına rağmen istifa etmeyen ve Yeni Parti’ye katılmayan Zemci Şahin, CHP’de kalmaya devam edeceğini açıkladı.

Gazetemize konuşan Zemci Şahin, “ Ben CHP’liyim. CHP’de hiçbir zaman bir koltuk savaşım olmadı. Ben dava insanıyım. Ben bu davaya yıllarımı verdim. İhtiraslarına kurban olacak kişi olmadım, olmam da. CHP’nin her kademesinde görev almış bir nefer oldum. Atatürk’ün emanet ettiği partimize zarar verecek hiçbir şey yapmadım, yapmam da. Bundan sonra bana düşen görev, yeni başkan ve yeni yönetiminin yanında yer almaktır. İstifa eden tüm arkadaşlarımızın bir gün bundan pişman olacaklarını düşünüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi terk edilecek bir parti değildir.” diye konuştu.

TAŞLAR YERİNE OTURACAK

CHP’nin kucaklayıcı ve birleştirici gücü olduğunu da ifade eden Zemci Şahin, “ Şu an ülkede oluşturulmuş anlamsız algıların peşinden sürüklenen kişiler var. Ancak göreceksiniz, seçmen yapımız eğriyi doğruyu en iyi şekilde analiz edecek. Taşlar yerine oturacak. Çünkü bu milletin gönlünden CHP’yi kimse silemez. CHP, cumhuriyetin bize bıraktığı bir mirastır. Atatürk’ün bize emanetidir.” şeklinde konuştu.

GERİ DÖNECEKLERİNİ SÖYLEMİŞLER!

CHP’den istifa edip Yeni Parti’ye katılan isimlerin geri geleceklerini iddia eden Şahin, “Zaten giden birçok arkadaş da giderken bir gün geri geleceğini söyleyerek ayrıldı. Bu parti kurumsal bir partidir; kişilerin partisi asla olmadı, olmayacak. Aynı zamanda farklı düşünceleri de içinde barındıran, parti içi muhalefeti yok saymayan, beraber çalışma olanağı sunan bir partidir.” dedi.

2. KEZ GÖREVDEN ALINDIM AMA BURADAYIM

Kendisinin daha önce de görevden alındığını ancak partiye zarar verecek bir davranışta bulunmadığını söyleyen Şahin, “2. kez görevden alınmama rağmen partiden ayrılmıyorum. Gençlik kolu başkanı olduğum dönemde o zamanki ilçe başkanı, yönetimine girmediğimden dolayı görevden almıştı. O gün basına bile demeç vermemiştim. Partimizi tartıştırmamak adına böyle bir karar almıştım.” şeklinde konuştu.