Açıklama, ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Ayanna Pressley'den geldi.

ABD'de Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün yaşadığı sağlık sorunları ve gözaltı süreci giderek büyüyen bir tepkiye neden oldu. Massachusetts eyaletinin Temsilciler Meclisi üyesi Ayanna Pressley, Öztürk’ün gözaltı sürecinde astım ilaçlarına erişiminin engellendiğini ve Louisiana'daki gözaltı merkezinde üç kez astım krizi geçirdiğini duyurdu.

Pressley, X hesabından yaptığı paylaşımda Öztürk’ün avukatlarından aldığı bilgilere dayanarak, "Gerekli astım ilaçlarını almadı. Bu, tıbbi bakıma ilişkin temel hakkının ihlalidir. Bu, zulümdür, ihmaldir ve lanet olası ahlaki ve yasal bir başarısızlıktır." ifadelerini kullandı.

DERHAL SERBEST BIRAKILSIN ÇAĞRISI

Pressley, ABD İç Güvenlik Bakanlığı’na çağrıda bulunarak, Öztürk’ün acilen tıbbi bakıma erişiminin sağlanmasını ve öğrenci vizesinin iade edilerek serbest bırakılmasını talep etti. Ayrıca Massachusetts Senatörleri Elizabeth Warren ve Ed Markey'e hitaben, “(Öztürk’ün) gözaltında kaldığı her dakika, sağlığının ve haklarının risk altında olduğu bir dakika daha demektir.” diyerek, konunun ciddiyetine vurgu yaptı.

MAHKEMEDE ÖZTÜRK İÇİN MÜCADELE

Massachusetts eyaletinde görülen davada, Öztürk’ün avukatları ABD hükümetini, müvekkillerini eyalet dışına gizlice çıkarmaya çalışmakla suçladı. Öztürk’ün Massachusetts’e geri gönderilmesini ve serbest bırakılmasını talep eden avukatlar, Bölge Yargıcı Denise Casper’dan acil bir karar almasını istedi. Ancak mahkeme, ABD hükümetinin Türk öğrenci hakkında açtığı davanın nerede görüleceğine dair hemen bir karar vermedi.

Öte yandan Tufts Üniversitesi, öğrencilerinin serbest bırakılması için çağrıda bulunurken, Rektör Sunil Kumar, mahkemeye sunduğu beyanatta Öztürk’ün tutuklanmasının okulun uluslararası topluluğunu derinden sarstığını ve güvenlik konusunda ciddi endişeler doğurduğunu ifade etti.

ABD’de doktora eğitimi gören Türk öğrenci Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı arkadaşlarıyla iftar yapmak için dışarı çıkarken, yüzleri maskeli 6 Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ajanı tarafından gözaltına alındı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk’ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve sınır dışı edileceğini duyurdu. Rubio, ayrıca Hamas destekçisi olduğunu iddia ettiği ve İsrail karşıtı olduğunu söylediği 300’den fazla yabancı öğrencinin vizesinin iptal edildiğini açıkladı.

Ancak ABD'deki federal bir yargıç, ICE tarafından gözaltına alınan Türk öğrenci Öztürk’ün sınır dışı edilmesini durduran bir karar aldı. Öztürk’ün hukuki mücadelesi ve destekçilerin baskısı sürerken, gözler mahkemenin alacağı nihai karara çevrildi.